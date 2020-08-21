İkinci el araba fiyatlarının düşeceği tarih belli oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Pandemiden kaynaklı sıfır arabalar üretilmeyince ikinci el arabaların satış fiyatları çok yükselmişti. MASFED Başkanı Aydın Erkoç ikinci el araba fiyatlarının düşeceği tarihe dair açıklamalar yaptı. Erkoç yaptığı açıklamada, olağanüstü bir durum yaşanmazsa eğer sıfır araçlar Kasım ayında bayilerde olacak. İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer merak eden vatandaşlar, ikinci el araba fiyatlarının gerileme yaşanacağı günü bekliyor. İşte son dakika ikinci el araba fiyatlarının ne zaman düşeceğine dair açıklama!
MASFED Başkanı Aydın Erkoç pandemi dönemiyle artan ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunu yanıtladı. İkinci el araba fiyatlarının 2020 yılının ilk ayından itibaren yüzde 30 oranında artması, sıfır araçların yeterince piyasada olmaması vatandaşların ikinci el araba fiyatlarının düşme tarihi ne zaman araştırmasına yöneltti. Erkoç yağtığı açıklamayla olağanüstü bir durum gelişmezse sıfır araçların önümüzdeki Kasım ayında normal stok seyrinde olacağını ve bu durumla birlikte ikinci el araba fiyatlarının düşeceğini belirtti. İkinci el araba satışı yapanlara yetki belgesi zorunluluğunu getiren yönetmelikle ilgili sektördeki haksız rekabet ve kayıt dışılığının önüne geçeceğini açıkladı.
İkinci el araba alım ve satışlarında haksız kazancın önüne geçileceğini açıklayan Erkoç km düşürülerek yapılan araç satışlarına da değindi.
2019 yılında alınıp satılan yaklaşık 8 milyon 600 bin aracın 1 milyon 600 bininin esnaf ve tüccarlar, 1 milyonun da araç sahipleri tarafından yapıldığını kaydeden Erkoç,”Geri kalan yaklaşık 5 milyon araç satım işlemi ise meslek ile alakası olmayan kişiler tarafından ve devlete vergi ödemeden gerçekleştirildi. İkinci el araç satışıyla ilgili getirilen düzenlemeyle bunların önüne geçilecek. Aynı zamanda ikinci el araba alım satım sürecinde yaşanan tüketici mağduriyetleri, kapora hırsızlığı ve km düşürülerek satılan araçlar da bu düzenleme sayesinde ortadan kalkacak” dedi.
İkinci el araba fiyatları neden yükseliyor sorusunu yanıtlayan Erkoç, 2019 yılının son çeyreğindeki kur artışına değindi. Erkoç, dövizin artmasının Türkiye’ye araç getiren distribütörlere siparişleri iptal ettirdiğini belirtti. İkinci el araba fiyatlarındaki artışın bir diğer nedeni olarak da koronavirüs salgınında yaşanan üretimin durma noktasına gelmesi durumu olduğunu belirtti.
NTV'ye konuşan Erkoç, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunun cevabı olarak da, araç stoğunun Haziran ayının sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Sıfır araçların Türkiye'ye gelmesini ise maksimum üç ay olarak değerlendiren Erkoç, ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusuna ise sıfır araçların kasım ayında Türkiye’de ve bayilerin elinde çoğalacağını, liste fiyatının üstünde satılan araçların da normal seyrine döneceğini beklediklerini belirtti.
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