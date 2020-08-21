İkinci el araba fiyatlarının düşeceği tarih belli oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Pandemiden kaynaklı sıfır arabalar üretilmeyince ikinci el arabaların satış fiyatları çok yükselmişti. MASFED Başkanı Aydın Erkoç ikinci el araba fiyatlarının düşeceği tarihe dair açıklamalar yaptı. Erkoç yaptığı açıklamada, olağanüstü bir durum yaşanmazsa eğer sıfır araçlar Kasım ayında bayilerde olacak. İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer merak eden vatandaşlar, ikinci el araba fiyatlarının gerileme yaşanacağı günü bekliyor. İşte son dakika ikinci el araba fiyatlarının ne zaman düşeceğine dair açıklama!

İKİNCİ EL ARAÇLAR NE ZAMAN DÜŞECEK? İŞTE TARİHİ!

MASFED Başkanı Aydın Erkoç pandemi dönemiyle artan ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunu yanıtladı. İkinci el araba fiyatlarının 2020 yılının ilk ayından itibaren yüzde 30 oranında artması, sıfır araçların yeterince piyasada olmaması vatandaşların ikinci el araba fiyatlarının düşme tarihi ne zaman araştırmasına yöneltti. Erkoç yağtığı açıklamayla olağanüstü bir durum gelişmezse sıfır araçların önümüzdeki Kasım ayında normal stok seyrinde olacağını ve bu durumla birlikte ikinci el araba fiyatlarının düşeceğini belirtti. İkinci el araba satışı yapanlara yetki belgesi zorunluluğunu getiren yönetmelikle ilgili sektördeki haksız rekabet ve kayıt dışılığının önüne geçeceğini açıkladı.