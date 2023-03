İkinci el araba piyasasında tarih verildi! 15 gün içinde değişecek: 250 bin TL ila 400 bin TL arasında…

Geçtiğimiz aylarda yaşanan deprem felaketiyle birlikte ikinci el araç piyasası adeta durma noktasına gelmişti. Fiyatları yükselen ikinci el araçlarda son günlerde artış olmamasına rağmen piyasada beklenen hareketlilik olmadı. Seçime kısa bir süre kalması ve piyasada araç sıkıntısının yaşanması ikinci el araç piyasasını olumsuz yönde etkilediği söyleniyor. Eskişehirli galericilerden bazıları geçmiş yıllarda yaşandığı gibi bayram yoğunluğu beklerken, bazı galericiler de bu sene seçim dönemi olmasından dolayı bayram yoğunluğu beklemediklerini söylediler.

“15 GÜN İÇİNDE BİR HAREKET BEKLİYORUZ”

Eskişehir’de 15 yıldır galericilik yapan Mutlu Saygın, şu anda piyasanın biraz yavaş gittiğini belirtti. İlerleyen günlerde bayram olmasından dolayı 10-15 gün içerisinde piyasanın hızlanmasını beklediğinin altını çizen Saygın, “Hareketlilik olmamasının en büyük sebebi tabii ki fiyatlar. Dolar ve Euro yüksek seyrettiği zaman bu durum arabaya da yansıyor. Ramazan ayı geliyor. Bu ayda araba alacak insanlar şehir dışına fazla gitmek istemiyorlar. Bulunduğu şehirde araba almak isterler. İnsanlar bayramda tatile ve gezilere de gitmek istiyorlar. Onlar sayesinde bir 15 gün içinde bir hareket bekliyoruz. 250 bin TL ve 400 bin TL fiyat aralığındaki araçlar çok hızlı satılıyor. İnsanların alım gücünde yaşanan düşüş vatandaşları 250 bin TL değerindeki araçlara yöneltiyor” dedi.

“SEÇİME KADAR HAREKET BEKLEMİYORUZ”

40 yıldır galericilik yapan Uğur Kaplan, deprem ve enflasyon gibi durumların piyasanın durgun seyretmesinin en büyük nedeni olduğunu söyledi. Seçimlerin bir belirsizlik oluşturduğunu aktaran Kaplan, “Şu an ikinci el araç satış piyasası çok durgun seyrediyor. Eskiden bayram dönemlerinde çok hareketlilik olurdu. Seçimden sonra bir hareketlilik olabilir. Şu an bir belirsizlik olduğu için seçime kadar hareket beklemiyoruz. Şu an tek talep 200 bin TL fiyatlarında seyreden araçlarda var. Ancak bu fiyatlara güzel bir araba bulmak çok zor” ifadelerini kullandı.