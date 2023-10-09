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İkinci el arabada bir dönem kapandı! Oto pazarının yanından bile geçemediler: En kötüsü yaşanıyor

09.10.2023 10:52 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan sıkı denetim ve düzenlemeler, oto pazarında da etkisini gösterdi. Fahiş fiyat çekenler, stokçuların piyasadan çekilmesi ve sıfır otomobillerin bollaşması sebebiyle ikinci el oto pazarı boş kaldı. 3-4 ay önce iğne atsan yere düşmeyecek oto pazarı, hafta sonunda sinek avladı.

İkinci el arabada bir dönem kapandı! Oto pazarının yanından bile geçemediler: En kötüsü yaşanıyor

Otomobil satışları son 2 yılda yaşanan fahiş fiyat, araç bulunamaması, sıfır araçların stoklanması, aksesuar zorunluluğu, ikinci el fiyatın sıfırdan daha yüksek olması gibi sorunlarla gündemdeydi. Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeler ve sıkı denetimler sonucunda piyasada denge sağlandı. 6 ay 6 bin kilometre sınırlaması, ilanlarda birinci elden daha yüksek ikinci el satış fiyatı yazılamaması gibi uygulamalar, oto pazarına da yansıdı.

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Sıfır araçların bollaşması, kampanyalar ve fiyatların yüzde 10-15 gibi gerilemesi ve bayilerin yaptığı kampanyalar sebebiyle yüksek fiyat çeken al-satçılar, oto pazarının yanından bile geçemedi. Gerçek satıcıların geldiği oto pazarı ise tereddüt sebebiyle sinek avladı.

Bursa'da alıcı ve satıcının ilgi göstermediği oto pazarında fiyatlar düşse de gelenler de fiyat sorup geri döndü. Son 4 ayda piyasada durgunluk olduğunu belirten satıcılar ise geçmiş yıllara göre en kötü sezonunu geçirdiklerini belirtti. Oto pazarındaki satıcılar piyasadaki durgunluğun nedenini al-satçılara bağlarken, al-satçılar ise durgunluğun geçici olduğunu ve piyasanın yükseleceğini ifade etti.

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AL-SATÇILAR DERTLİ

Yaklaşık 5 yıldır al-sat yaptığını belirten Erol Ark, “Al-sat olayını yaklaşık 5 yıldır kendi çapımda yapıyorum. Alıyoruz, satıyoruz ekmeğimizi kazanıyoruz. Maalesef 3-4 aydır düşüş var. Araç alınmıyor ve satılmıyor. Büyük bir sıkıntı var, sonu ne olur bilemiyorum. Ben 10 yıldır buraya geliyorum, 3 aydır böyle bir durum ile karşı karşıyayız. Buraya 3 araç ile geldim. En ucuz araçlar bende olmasına rağmen 4 aydır satamadım. Yılsonuna kadar tahmini 60-70 arası araç satmışımdır. Düşük model araç sattığım için fiyatı da düşükten veriyorum. İnsanların alım gücüne göre araç satıyorum. Benim bir işim yok, emekliyim. 2-3 araç alıp burada satıyorum. Vergimi de veriyorum, sonra demesinler vergi kaçırıyor diye” ifadelerine yer verdi.

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“ARAÇ PİYASASI DÜŞMEZ, ÖYLE BİR DÜNYA YOK”

Piyasadaki durgunluğun geçici olduğunu vurgulayan Ark, “Piyasa düşüşte. Koskoca oto pazarında ben bugün araç satıldığını görmedim. İnsanlar geliyor ama sadece geziyor. Alıcılar ‘Acaba şu an araç alsam 1 ay sonra piyasa düşer mi’ korkusuyla araç almıyor. İnsanlar da doğal olarak haklı. Önümüzdeki aylarda asgari ücrete zam gelecek. Sanayi esnafı da zam yapacak. Araç piyasası düşmez, öyle bir dünya yok. Ama maalesef durgunluk var. Kış sezonunun gelmesi ve okulların açılması sezonu etkiliyor” diye konuştu.

“ÖNÜNE GELEN AL-SATÇI OLDU”

Diğer yandan Trabzon’dan aldığı modifiyeli aracına gözü gibi bakan ve ekonomik sıkıntılardan dolayı aracını satılığa koyan Halil Öztopçu, “Önüne gelen al-satçı oldu. Adamın devlete vergisi yok, kredi çekip al-sat yapıyor. Piyasayı zaten onlar bozuyor. Arabama 450 bin lira masraf yaptım, 355 bin liraya satıyorum, alan yok” şeklinde konuştu.

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