İkinci el arabada değişim rüzgârı başladı! ‘Yeni bir döneme girdik’ diyerek açıkladılar: Fiyatlar yüzde 4 geriledi

Hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatları hızla yükselmiş, neredeyse 1 milyon TL’nin altında sıfır araba bulmak imkansız hale gelmişti. İkinci el araç fiyatları da sıfırı takip ederek beklenen seviyelerin çok üzerine çıkmıştı. Ancak ikinci el otomobil sektörüne yönelik atılan denetleme ve düzenleme adımları sonrası fiyatlarda değişimler de başladı. Bu denetleme ve düzenlemelerden satışlar da etkilendi.

İKİNCİ EL OTOMOBİLLERDE YÜZDE 4’LÜK DÜŞÜŞ

İkinci el otomobil pazarında arz fazlası döneme girildi ve bununla birlikte fiyatlarda son 1 ayda yaklaşık yüzde 4 oranda düşüş yaşandı. Ancak buna rağmen ikinci el otomobil satışlarında yavaşlama durumu hakim ve bankaların kredilerde muslukları kısması, yavaşlamayı tetiklemeye devam ediyor. Yaşanan gelişmelerle birlikte, Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Ekonomist’e yaptığı değerlendirmede piyasayı ele aldı ve merak edilenleri paylaştı.

DÜZENLEMELER FİYATLARDA DÜŞÜŞÜ GETİRDİ

“Eylül 2023’ün ortasına geldiğimiz şu dönemde yaklaşık son bir ayda ikinci el araç fiyatlarında genel ortalamada yaklaşık yüzde 4’lük bir düşüş oldu” bilgisini paylaşan Hüsamettin Yalçın, “Bunun en önemli sebeplerinden biri al-satçı diye tabir ettiğimiz kesimin yavaş yavaş piyasadan çekilmesi oldu. Özellikle hükümetin getirdiği 6 ay 6.000 km ve ilan verirken 2. el araç fiyatının 0 kilometre fiyatını geçemez mevzuatları bu kesimde etkili oldu” ifadelerini kullandı.

Kur ve kredi konusuna da değinen Yalçın, “Diğer bir önemli unsur da döviz kurunda son zamanlarda çok önemli artışlar olmadığı ve bu bağlamda 0 kilometre araç fiyatlarının da Eylül ayında çok artmadığını söylemek mümkün. Bir diğer etken de hem ikinci elde hem de 0km’de arz önemli ölçüde arttı. Pandemi döneminin aksine arzın daha fazla olduğu bir döneme girdik. Bu da 2. el araç fiyatlarına önemli derece etki ediyor. Ancak sonuç olarak 2. el araçta fiyatlar az da olsa gerilerken buna rağmen yazın başından beri süregelen 2. el araç satışlarındaki yavaşlama halen devam ediyor. Şu an kredi musluklarının da çok açık olmaması hem ikinci eli hem de 0 kilometre araç satışlarını etkilemekte” değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ ELDE EN ÇOK SATILAN MARKA VE MODELLER BELLİ OLDU

Anadolu Ajansı’nın derlediği bilgilere göre, Ağustos ayında ikinci el oto pazarında 2022'nin aynı ayına göre satışlar yüzde 1 artışla 125 bin 935 oldu. 8 aylık toplam rakamlara bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre ilan adedinde yüzde 5, satış adetlerinde ise yüzde 13 artış gerçekleşti.

İkinci el online pazarda Ağustos’ta en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 16 bin 728 Volkswagen oldu. Bunu, 15 bin 735 adetle Renault ve 14 bin 64 adetle Fiat takip etti. Satış sıralamasında 12 bin 4 adetle Ford, 7 bin 642 ile BMW, 6 bin 616 adetle Opel, 6 bin 411 adetle Mercedes-Benz, 5 bin 898 adetle Peugeot, 5 bin 629 adetle Hyundai ve 4 bin 871 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Renault Clio 4 bin 911 adetle Ağustos ayının en çok tercih edilen modeli oldu.

Clio'yu, 4 bin 818 adetle Passat, 4 bin 565 satışla Egea, 4 bin 539 adetle Megane, 3 bin 136 adetle Focus, 3 bin 123'le Corolla, 2 bin 654 adetle Astra, 2 bin 643'le BMW 5 Serisi, 2 bin 605 satışla BMW 3 Serisi ve 2 bin 537 satışla da VW Polo takip etti. Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34,3'ünü oluşturdu.



