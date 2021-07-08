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İkinci el arabada temmuz beklentisi: Otomobil fiyatları yüzde 8 artacak!

08.07.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs kısıtlamalarının 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla özellikle ikinci el otomobil sektöründe hareketlenme beklediklerini söyleyen uzmanlar, turizm sezonunun açılması, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla temmuzu otomobil satışlarında kırılma ayı olarak görüyor. Talebin de yükselmesiyle sıfırda yüzde 4, ikinci el otomobilde ise yüzde 8’lere varan oranda fiyatların yükseleceği tahmin ediliyor.

Geçen yıl pandemi nedeniyle talebin yükselmesiyle ikinci el araç fiyatlarının arttığını hatta sıfır araç fiyatlarını geçtiğini söyleyen Otomotiv data ve 2’nci el araç fiyatlandırma şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın, “Kısıtlamaların kalkmasıyla insanların özgürce seyahat edebilmesi, turizm sezonunu açılması, önümüzde de Kurban Bayramı var, insanlar ikinci el satın alıp, sektördeki hareketliliği devam ettirecek. İkinci el otomobilde düşen talep temmuz ayında artacağı anlamına geliyor. Temmuz, ikinci el otomobil için çok önemli, kırılma ayı çünkü sıfır kilometre araç fiyatları zaten yüksek, oradaki yönelimin ikinci el otomobile kaydını görüyoruz” dedi. Öte yandan temmuzda 300 bin aracın satılması öngörülürken, sektördeki isimler araç almak isteyenler için önümüzdeki 1 haftanın en doğru zaman olduğunda işaret ediliyor.

OTOMOBİLDE ZAM BEKLENTİSİ

Temmuzda 300 bin adet tekil ikinci el otomobilin satılmasını beklediklerini belirten Yalçın, “Sıfır kilometre araçlarda da 60 bin adet satılmasını öngörüyoruz. Bu ay ikinci ele olan talebin artmasıyla fiyatların yüzde 6 ile 8 gibi yükseleceğini düşünüyorum. İkinci el araç satışı temmuzun 20’sine kadar yoğun bir şekilde devam edecek. Sıfır araçlarda da yüzde 2 ile 4’lük fiyat artışı olacağını tahmin ediyoruz, çünkü döviz kurları yüksek seyrediyor. Fiyatlar çok yükselmeden, bayramın daha fazla yaklaşmasını beklemeden ikinci el otomobil almak için şu an çok uygun bir dönem” diye konuştu.

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EN ÇOK BEYAZ VE GRİ RENKTEKİ ARAÇLAR SATIN ALINIYOR

İnsanların bu dönemde C ve D segmenti araçları daha çok tercih ettiğini söyleyen Yalçın, “İkinci elde 70 ile 120 bin bandındaki araçlar oldukça talep görüyor. Sıfır araçlarda 120 bin liranın altında otomobil kalmadı. 150 bin liraya kadar sadece 3 model bulunuyor. Sıfırda en çok satılan araçların fiyatı 300 ile 400 bin lira arasında değişiyor. Bu bantta Türkiye’de satılan 1900 aracın 251 tanesi bu fiyat aralığında bulunuyor. Renkte ise Türkiye’de pek değişmez gri ve beyaz çok tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

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PANDEMİ B SUV SEGMENTİNDEKİ ARAÇLARA TALEBİ ARTIRDI

Pandemiyle yerden yüksek, küçük, uzun yolculuklara da çıkılabilen B SUV segmentindeki araçların daha fazla satın alınmaya başladığına dikkat çeken Hüsamettin Yalçın, “Ayrıca, insanlar 70 ile 120 bin fiyat aralığındaki araçları tercih ediyor. Döviz kuru yükseldikçe sıfır araçların fiyatı düşmeyecektir. İkinci el otomobil sektörünü de sıfır araç piyasasıyla çok bağlantılı. İkinci ele olan talep temmuz ayında patlayacağı için fiyatlar da artacaktır. O nedenle kısa dönemde sıfır ve ikinci el otomobilde fiyat düşüşü beklemek anlamsız olur” dedi.

OTOMOBİL ARTIK YATIRIM ARACI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Fiyatlara rağmen satışların düşmemesini otomobilin artık yatırım aracı olarak görülmesine bağlayan Yalçın, “Şu anda bir otomobil satın alsam 1 yıl sonra çok daha fazla değerlenir, mantığıyla hareket ediliyor. Geçen yıl, ikinci el otomobil yüzde 70’lik bir artış getirdi. 1 Ocak 2020 yılında ikinci el otomobil satın alan biri, 31 Aralık 2020’de aracını satmaya çalıştığı zaman yüzde 70-75 kar etti. Birçok finansal enstrüman bu kadar getiri sağlamıyor. Burada markalara da çok iş düşüyor. Satış kampanyaları yapıyorlar. Taşıt kredi faiz oranlarının düşmesi gerekiyor. Otomobil sahibi olmak için alınan kredi faiz oranlarını geriye gelmesi en büyük temennimiz, sektöre can suyu olacaktır” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
UĞRAŞMA ZAMLA SIFIRA %40 İKİNCİ ELE %100 YAP GİTSİN
kredi vade oranları ve verilen kredi yuzdesi cok dusuruldugu icin artık yuksek rakamlı araclar zor satılacak.
ZATEN FİYATLAR TAVAN ZAM OLSA NE OLUR

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