FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İkinci el oto piyasasında hareketlilik başladı! Aylık satış sayısı 8'den 25'e yükseldi

İkinci el oto piyasasında hareketlilik başladı! Aylık satış sayısı 8'den 25'e yükseldi

07.07.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BDDK taşıt kredi vade sayısında düzenlemeye gitmesinin ardından ikinci el oto piyasasına olumlu yansımaların olacağı öngörülüyor. Galericiler, önümüzdeki günlerde sıfır araçlara oluşacak talebin ikinci el otomobil piyasasına kayacağını düşünüyor. Geçtiğimiz ay 8 araç satışı yapan galericiler bu ayın başında 25 araç sattıklarını belirtti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartına taksit süresiyle ilgili yeni düzenleme yapmıştı. Buna göre, nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 60 aydan 48 aya, nihai fatura değeri 120 bin TL ila 300 bin TL arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 48 aydan 36 aya, kredi tutarının taşıtın değerine oranında üst sınır yüzde 50’ye, nihai fatura değeri 300 bin TL ila 750 bin TL arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 aydan 24 aya, kredi tutarının taşıtın değerine oranında üst sınır yüzde 30’a, nihai fatura değeri 750 bin TL ila 1.5 milyon TL arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 24 aydan 12 aya, kredi tutarının taşıtın değerine oranında üst sınır yüzde 20’ye indirildi.

İKİNCİ EL OTOMOBİLE TALEP ARTABİLİR

İkinci el otomobil piyasanın hareketlenmesinin sıfır araçlarla bağlantılı olduğunu belirten galericiler, vade sayısının düşürülmesiyle sıfır araçlara olan talebin ikinci ele yöneleceğini düşünüyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: Bekleme süresi azaldıİstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: Bekleme süresi azaldı

"VADE SAYISININ DÜŞMESİ PİYASAYA OLUMLU YANSIYACAKTIR"

Bayram öncesi ikinci el piyasasında işlerde hareketlilik olduğunu ifade eden galerici Uğur Potuk, “Piyasanın daha da hareketlenmesi sıfır araçlarla endeksli. Sıfır araçlardaki vade sayısının düşürülmesi de ikinci el piyasasına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Şu anda fiyatlar yerinde seyrediyor. Faiz oranlarının düşmesiyle de yüzde 70’lik bir yükseliş bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli olduTemmuz ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu

AYLIK SATIŞ SAYISI 8'DEN 25'E YÜKSELDİ

İkinci el piyasasında işlerin iyi olduğunu belirten galerici Yunus Ete, “Havaların ısınması ve bayramın gelmesi etkili oluyor. Sıfır araçlarda vade sayısının düşmesiyle ikinci el araçlara daha da talep olacağını düşünüyoruz. Bu talep bayram sonrasında netlik kazanacaktır. Geçtiğimiz aylarda 8-9 araç satarken bu ay 20-25 sattık. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Şu anda araç fiyatları sabitlendi. İlerleyen zamanlarda da bir düşüş ya da artış beklemiyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Aracını komple ahşap yaptı! Görenler şaşkına döndüAracını komple ahşap yaptı! Görenler şaşkına döndü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altın için çarpıcı yıl sonu tahminiGram altın için çarpıcı yıl sonu tahmini
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Satışlar düştü! Yüzde 42,84'e kadar gerilediSatışlar düştü! Yüzde 42,84'e kadar geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtiler varsa dikkat

Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtiler varsa dikkat

Akbank'tan açıklama geldi! Son ödeme tarihi geçenler ne yapacak?

Akbank'tan açıklama geldi! Son ödeme tarihi geçenler ne yapacak?

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Bankaya borcu olanlar dikkat!

Bankaya borcu olanlar dikkat!

Belli oldu! İşte ödemelerin yapılacağı tarihler

Belli oldu! İşte ödemelerin yapılacağı tarihler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Memur ve emekli zammı belli oluyor

Memur ve emekli zammı belli oluyor

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.