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İkinci el arabalarda en çok ilan verilen arabalar hangisi? İkinci el otomobil ilanlarında en çok ilan verilen markalar listesi!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.08.2020 11:00 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinden oldukça etkilenen iikinci el otomotiv sektörü toparlanmaya devam ediyor. Haziran ayı itibari ile normalleşme süreci hızlanan ikinci el arabaların satışları hızla arttı. Renault en fazla ilan verilen marka oldu. İkinci el otomobil ilanlarında en çok ilan verilen markalar ve ikinci el arabalarda en çok satılan arabalar hangisi oldu araştırması yapanlar için haberimizi derledik.

İkinci el arabalarda en çok ilan verilen arabalar hangisi? İkinci el otomobil ilanlarında en çok ilan verilen markalar listesi!

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen otomobil sektörü Haziran ayı itibari ile normalleşme sürecine hızlı giriş yaptı. Sıfır araçların üretiminin bir süre olmaması ikinci el araba piyasasını hareketlendirdi. Temmuz ayı ile birlikte 8 haftadır dolar ve altındaki durmayan yükselişin ardından vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldi. Peki geçtiğimiz aylarda hangi otomobillerin ilanı verildi?

HANGİ MARKA OTOMOBİLLERE DAHA ÇOK İLAN VERİLDİ?

arabam.com, yaptığı çalışmayla geçen Temmuz ayından en çok ilan veren markalar ve diğer verileri güncelleyerek gelecek dönemde otomobilde yapılacak satışlara öncülük etti. Temmuz ayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre analizi şöyle:

EN ÇOK İLAN VERİLEN İKİNCİ EL OTOMOBİL KATEGORİLERİ

Haziran ve Temmuz ayında değişen ilan kategorileri de satın alım hızını etkiliyor. arabam.com'daki ilanların %75'ini otomobiller oluşturuyor. Haziran ayında Minivan & Panelvan kategorisindeki ilanların oranı %11 iken, normalleşmenin devam etmesiyle beraber Temmuz ayında %12'ye yükseldi.

Yeni Ford Puma

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK İLAN VEREN İKİNCİ EL OTOMOBİL MARKASI HANGİSİ?

Haziran ayında birinciliği kimseye kaptırmayan Renault Temmuz ayında da yine %17 oranıyla liderliği kimseye kaptırmadı. Renault ilanlarını sırasıyla Volkswagen, Opel, Fiat, Ford, Hyundai, Toyota, Peugeot, BMW ve Honda izledi.

Volkswagen

HANGİ İKİNCİ EL ARABALAR MODELLER ZİRVEDE?

Temmuz ve Haziran aylarında birinciliği kaptırmayan Renault, Clio modeli ile yine ilk sıraya yerleşti. Renault Clio'yı sırasıyla Opel Astra ve Ford Focus liderliği paylaşıyorlar. Megane, Passat ve Corolla ilan sayısında ilk 3 modeli takip ediyor.

ARAZİ, SUV VE PICK-UP'LARDA RAKAMLAR

Temmuz ayındaki ilanlarda 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanları da merak konusu oldu. En çok ikinci el satışına etki eden ilanlarda 2.el Arazi/SUV/Pick-up etkisi yüksek oldu. arabam.com da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesinde en yüksek oran yine Nissan Qashqai'nin oldu. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan modelleri izliyor. Haziran ayına göre Captiva ilanlarının, Peugeot 3008 ve Nissan Juke ilanlarını geçip 5. sıraya yerleştiği görülüyor.

EN ÇOK İLAN VERİLEN İKİNCİ EL ARABA MODEL YILI

Yapılan analizde en çok ilan verilen ikinci el araba model yılları da sergilendi. En çok hangi model araba satıldı sorusunun cevabı olarak da bu listeyi incelemeniz mümkün. Verilen ilenlarla yapılan satışlar doğru orantılı bir şekilde ilerledi. Temmuz ayında en fazla ilan verilen araç model yılı %9 oranı ile 2012 oldu. 2012 model araçları 2016 ve 2015 model araçlar takip ediyor. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

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İKİNCİ EL OTOMOBİLLERDE MOTOR HACMİNE GÖRE İLAN DAĞILIMI

Geçtiğimiz ay verilen ikinci el otomobil ilanlarında araçlar motor hacmine göre de dağılım gösterdi. En çok hangi motor hacmine sahip ikinci el araçlar ilan veriliyor? Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarı da arttığı için 1.4 ve 1.6'lık motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini koruyorlar.

FİYATA GÖRE İLAN DAĞILIMI

İkinci el arabalarda en çok tercih edilen ilanlarda fiyatlara göre dağılım ise en yüksek payı %37 oranıyla 50 bin TL – 100 bin TL aralığındaki araçlar aldı.. En çok hangi fiyat ikinci el arabaların ilanı verildi sorusunun da cevabı geldi. Temmuz ayındaki döviz kurunun artışı ve sıfır araç stoklarındaki sıkıntılar ikinci el fiyatlarına da yansıdı. 0-50 bin TL aralığındaki ilanlar %3, 50 bin TL – 100 bin TL aralığındaki ilanlar ise %2 düşerken, oranların daha yüksek fiyat aralıklarına kaydığı görülüyor.

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ŞANZIMANA GÖRE İLAN DAĞILIMI

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Zira, Türkiye otoparkındaki araçların oranına baktığımızda da en büyük pay, manuel şanzımanlı araçlara ait.

DİZEL ÖNDE

2020 Temmuz ayı için arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel motorların oranı %47 ile birinci sırada yerini alıyor. Benzin fiyatlarının artışına paralel olarak LPG %31 oranını koruyor.

KİLOMETRESİ YÜKSEK ARAÇLARA TALEP YÜKSELDİ

İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar daha çok görülüyor. İkinci el araç fiyatlarının artışıyla beraber, yüksek kilometreli araçlara talep daha fazla. Bu talep ilan verilen araçlara da yansıyor.

2020 yılı Temmuz ayında en fazla "otomobil" ilanı verildi ve ilanların dominant markası Renault, modeli ise Renault Clio, Opel Astra ve Ford Focus oldu. Motor hacmi 1.2 -1.4 ve 1.4 – 1.6 aralığında olan araçların satışa sunulma oranı yüksek. İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar daha çok görülüyor. Ayrıca en fazla ilan 50-100 bin TL aralığındaki araçlar için verilmiş.

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