İkinci el araç 2021'de sınıfta kaldı! Fiyat artışı yüzde 63...

2020'de 2 milyon 53 bin 55 adetlik satış yapılan ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 2021'de 1 milyon 652 bin 710 adetlik satış gerçekleşti. Böylece satışlarda 2020'ye göre yüzde 19 azalış kaydedildi. 2021 yılı toplamında 2. el online pazarında 3 milyon 540 bin 937 tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 47'si satıldı.

FİYATLAR YÜZDE 63 YÜKSELDİ

İkinci el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1200 varyantının 15 farklı model yılındaki 38 bin 965 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, online pazarda ikinci el araç fiyatlarında ortalamada yüzde 63'lük fiyat artışı gözlemlendi. En çok fiyat artışı yüzde 73'le B-SUV segmentinde gerçekleşirken bunu yüzde 67 ile C-SUV ve yüzde 66 ile de C-HB segmentleri izledi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA TALEP ARTTI

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, geçen yıl satışlarda ilk sırayı 1 milyon 62 bin 61'le dizel otomobiller aldı. Dizel otomobilleri, 555 bin 737 satışla benzinli ve 15 bin 852 satışla da oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobiller, 13 bin 256 satışla dördüncü, elektrikli otomobiller de 3 bin 804 satışla beşinci oldu.

PAZAR LİDERİ C SEGMENTİ OLDU

Geçen yıl segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 545 bin 916 adetlik satış ve yüzde 40,4 payla C segmenti oldu. B segmenti 303 bin 877 adet ve yüzde 22,5 payla ikinci, D segmenti de 239 bin 802 adet, yüzde 17,7 payla üçüncü sırada yer aldı.

Toplam satışlarda otomobillerin payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı da yüzde 18 seviyesinde belirlendi.

SATIŞLARDAN EN YÜKSEK PAY 5-10 YAŞINDAKİ ARAÇLARDA

Geçen yıl ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 44'ünü 5-10 yaşındaki araçlar oluşturdu. Satışlarda 11 ve üzeri yaşındaki araçların payı yüzde 27 ve 0-4 yaşındaki araçların payı yüzde 28 oldu.

Diğer yandan aylık bazda ele alındığında, 2021 yılı aralık ayında 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 198 bin 129 adet satış gerçekleşti. Kasım 2021 ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 48, bir önceki senenin aralık ayı ile kıyaslandığında yüzde 72 artış görüldü.

Aralık ayında 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 15'lik fiyat artışı gözlendi. Ayrıca geçen ay en çok 19 bin 254 adet ile 5 yaş ve 17 bin 600 adet ile 6 yaş araçların satışı gerçekleşti.



