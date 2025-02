İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatlara yansıtılacak... Galericiler isyanda: "35 yıllık esnafım böyle bir şey görmedim"

İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeni getirilen düzenlemeyle birlikte artık galericilerin parkta duran araçlarına da sigorta yapılması zorunlu oldu. Satış işleminden önce sigortalı olması gereken araçların fiyatları, bu düzenlemeyle yeniden güncelleneceğe benziyor. Öyle ki galericiler şimdiden "Bedeli fiyata yansıtmak zorundayız" demeye başladı bile...

ARAÇ SATIŞINDA YENİ DÖNEM!

Sabah'ta yer alan habere göre, araç piyasasında, satıştan 15 gün sonra sigorta yaptırma döneminin sona ermesinin ardından yeni düzenleme getirildi. Bu düzenlemeyle galericilerin sattıkları araç başına, satış işleminden önce trafik sigortası yaptırmaları zorunlu hale getirildi. İkinci el araç satışı yapan oto galerici esnaf ise yeni düzenlemeyle ilgili mağdur olduklarını dile getirerek yetkililere seslendi.

ESNAF MAĞDUR

5 Aralık 2024'de yürürlüğe giren noterlerde araç satışından önce sigorta poliçesi yaptırma zorunluluğu, yurt genelinde ikinci el araç alım satımı yapan on binlerce esnafı mağdur etti. Yeni düzenlemeye göre, noterde daha aracı üzerine almadan kendisi adına sigorta poliçesi düzenlemek zorunda. Çünkü noterdeki sistem, trafik sigortası yapmayanların aracını satmasına izin vermiyor.

"BU BEDEL FİYATA YANSIYACAK"

Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıllarda böyle bir zorunluluk yoktu. Ne zaman isterseniz sigortanızı kesebiliyordunuz. Geçtiğimiz yılın aralık ayında Anayasa Mahkemesi'nin başka bir konudan dolayı vermiş olduğu karar üzerine araç satışlarında, alıcının aracı aldığı esnada direkt sigorta kesilmesi zorunlu hale getirildi. Dolayısıyla araç, alıcının üzerinde olmadan sigortası kesiliyor. Bu durum, galericiler adına ciddi bir maliyet ortaya çıkarıyor. Çünkü biz bu araçları satana kadar park yerlerinde, showroom sahalarımızda bekletiyoruz. 5 Aralık 2024'e kadar aracın, satıcı tarafından sigortasının olması şarttı. Yani aracın sigortası yoksa araç devri yapılamıyordu. Bir galerinin park yerinde 20 araç olduğunu düşündüğünüzde, ortalama 20 bin TL'den sigorta kesildiğinde 400 bin lirası sigortaya yatırılacak. Aracın satılacağı zamana kadar sigorta işlemiş olacak. Bu ekstra bir maliyet ve ikinci el araç satış fiyatlarına da yansıyacak bir uygulama."

"SİGORTACI BENİM SIRTIMDAN PARA KAZANIYOR"

İkinci el araç satışı yapan esnaf Selim Kalebaşı, "30-35 yıllık esnafım, araç alım-satımı yapıyorum. Parkımda yatan araca sigorta kesiyorum. Araç başı 15-20 bin lira ödüyorum. Sigortacı benim sırtımdan para kazanıyor. 10 tane aracınız olduğunu düşünün. Galericiler olarak bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz." derken başka bir esnaf Harun Göktaş ise "Her aldığımız araca sigorta kestiriyoruz ve yüklü miktarlar çıkıyor. Sigorta kestirmezsek araçların satışını yapamıyoruz, mecburen biz de araç başına sigorta kestiriyoruz. Bu durumdan dolayı mağduruz. Yetki belgesi olan galericiler için çok abes bir ödeme sistemi yapılmış. Piyasa da zaten durgun, her araca sigorta kestirmek bizi maliyet açısından da zor durumda bırakıyor." şeklinde konuştu.