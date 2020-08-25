İkinci el araç alacaklar dikkat! Oto ekspertizde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 2. el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin yönetmelik 15 Ağustos’ta yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre kullanılmış otomobil alım satımı yapan kişiler 31 Ağustos tarihine kadar yetki belgesi almak zorunda.

Yeni düzenlemeyle birlikte araç alım satımının önemli bir halkası olan "oto ekspertiz" konusunda da adımlar atıldı.

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ayözger, sektörün kurumsallaşması yolunda uzun zamandır atılan adımlarda sona gelindiğini belirterek, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerin, 31 Ağustos tarihine kadar yetki belgesi almaları gerektiğini anımsattı.

'RAPORUN EN AZ BEŞ YIL SÜRE İLE SAKLANMASI DA ZORUNLU OLACAK'

Yeni düzenlemeyle değişecek konulara değinen Ayözger, "Yetki belgesi olmayan firmalar bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek. İkinci el araç satışı yapan işletmeler, satış tarihten önce üç gün içinde ekspertiz raporu almak zorunda olacak. Ekspertiz raporu ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenecek. Model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak." ifadelerini kullandı.

Yönetmelikte en önemli detaylardan birinin ise araç alım satımları sonrası gizlenen kusurlara ilişkin yapılan ekspertiz zorunluluğuna yönelik olduğuna belirten Ayözger, "Raporun, satıcı ile ekspertiz işletmesi tarafından en az beş yıl süre ile saklanması da zorunlu olacak." dedi.