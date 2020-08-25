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İkinci el araç alacaklar dikkat! Oto ekspertizde yeni dönem

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.08.2020 12:01 | Son Güncelleme

TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, ikinci el araç satışı yapan işletmelerin, satış tarihinden önce üç gün içinde ekspertiz raporu almasının zorunlu olacağını belirterek, "Ekspertiz raporu ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenecek." dedi.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Oto ekspertizde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 2. el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin yönetmelik 15 Ağustos’ta yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre kullanılmış otomobil alım satımı yapan kişiler 31 Ağustos tarihine kadar yetki belgesi almak zorunda.

Yeni düzenlemeyle birlikte araç alım satımının önemli bir halkası olan "oto ekspertiz" konusunda da adımlar atıldı.

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ayözger, sektörün kurumsallaşması yolunda uzun zamandır atılan adımlarda sona gelindiğini belirterek, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerin, 31 Ağustos tarihine kadar yetki belgesi almaları gerektiğini anımsattı.

'RAPORUN EN AZ BEŞ YIL SÜRE İLE SAKLANMASI DA ZORUNLU OLACAK'

Yeni düzenlemeyle değişecek konulara değinen Ayözger, "Yetki belgesi olmayan firmalar bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek. İkinci el araç satışı yapan işletmeler, satış tarihten önce üç gün içinde ekspertiz raporu almak zorunda olacak. Ekspertiz raporu ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenecek. Model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak." ifadelerini kullandı.
Yönetmelikte en önemli detaylardan birinin ise araç alım satımları sonrası gizlenen kusurlara ilişkin yapılan ekspertiz zorunluluğuna yönelik olduğuna belirten Ayözger, "Raporun, satıcı ile ekspertiz işletmesi tarafından en az beş yıl süre ile saklanması da zorunlu olacak." dedi.

'SATIŞ TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ AY VEYA 5 BİN KM GARANTİ'

Garanti kapsamına giren hususlarla ilgili açıklamada da bulunan Ayözger, "Ticareti yapılan ikinci el otomobil, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek." ifadelerini kullandı.
Ayözger garanti kapsamı dışında yer alan hususlarla ilgili ise "Ekspertiz raporunda belirtilen arıza ve hasarı bildiği halde mevcut aracı alan kişiler bu garanti sisteminden faydalanamayacak. Bununla birlikte satış sırasında alıcı tarafından bilindiği işletme tarafından belgelendirilen arıza ve hasarlarda garanti kapsamında bulunmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Ekspertiz merkezlerinin son düzenlemeye birlikte otomotiv sektörünün tamamlayıcı unsuru olmaya devam edeceğini belirten Ayözger, hem alıcı hem de satıcıların güven altına alınması için yeni düzenlemenin titizlikle denetlemesi gerektiğini söyledi.

'KURUMSAL FİRMALAR SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAK'

Sürecin ilerleyen dönemlerine yönelik öngörüsünü de paylaşan Ayözger, şunları kaydetti:

“TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2020 yılının Ocak-Haziran aylarında 3,9 milyon adet ikinci el araç satıldı. İkinci el araç pazarı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 21,6 arttı. 2019'un son altı ayında 4,5 milyon adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte ikinci el araç ticaretinde de ciddi bir artış yaşanacağını öngörüyoruz. Yönetmelik sayesinde sektörde kurumsallıkla ilerleyen firmaların avantajlı olacağını söyleyebilirim. Hizmet kalitesini tescilleyerek, güven sağlayanların güçlenerek yollarına devam edeceklerini düşünüyorum.”
TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, araç alım satımlarında yürürlüğe giren güvenli ödeme sistemleriyle para transferinin güvenilir bir şekilde gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

KAYNAK:AA

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