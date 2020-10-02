İkinci el araç fiyatları düşecek mi? MASFED Başkanı açıkladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

İkinci el araç piyasası ne olacak sorusu her gün vatandaşlar tarafından sorulmaya devam ediliyor. Koronavirüs salgını ile beraber yükselişe geçen ikinci el araba fiyatları ile ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Konuyla ilgili olarak 2. el araç fiyatları ne olacak sorusunu yanıtı araştırılıyor. Son olarak Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, sektörün hareketleneceğini bekledikleri dönemi açıkladı. Erkoç, fiyatlarda düşüş yaşanmasını umduklarını söyledi. Peki, 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte detaylar...
AA muhabirine açıklama yapan Erkoç, koronavirüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bazı olumsuzlukların yaşandığını ancak yine de ikinci el araç piyasasında yükselişin sürdüğünü belirtti. Erkoç, ikinci el araba satışlarının ocak-eylül arasındaki dönemde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %25,5 arttığını kaydetti. Bu dönemlerde satışın 3 milyon 537 bin 698’den 4 milyon 439 bin 890’a yükseldiğini açıkladı. Yine de çok sayıda vatandaş, ikinci el araç almak için bekliyor ve ikinci el araba fiyatları düşer mi sorusunun yanıtını araştırıyor.
Erkoç; senenin ilk 3 ayında yükselen ikinci el araba satışlarının pandemi gerekçesiyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla beraber nisan ve mayıs aylarda gerilediğini söyledi. İkinci el araba fiyatları yükselirken Erkoç, ikinci el araba satışlarında ağustos ayında yıllık bazda %32,67 artış olduğunu belirtti. Erkoç’un açıklamalarına göre geçtiğimiz yıl ağustos ayında araç satış sayısı 444.290 olurken bu sene ağustos ayında 589.426 olarak kaydedildi. Şimdi vatandaşlar ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusunun yanıtını merak ediyor.
Özel Tüketim Vergisi ve kredi faiz oranlarındaki yükselme sebebiyle eylül ayında satışlarda azalma olduğuna dikkat çeken Erkoç, araba fiyatları ne zaman düşer konusunda da önemli açıklamalar yaptı. Sene sonuna doğru bayilere yeni araçlar geldikten sonra sıfır araç arzında yaşanacak yükseliş ile beraber arz-talep dengesinin sağlanacağını belirtti. İkinci el araba fiyatları ne olacak konusunda ise sıfır araç satışının artması ile beraber ikinci el araç piyasasında da hareketlilik yaşanacağını söyledi.
Fiyatlarda bir düşüşün yaşanmasını umduklarını dile getiren Erkoç, pandemi nedeniyle ekonomideki zorluklara rağmen, ikinci el piyasasının sene boyunca talep gördüğünü belirtti. İkinci el araç fiyatları ile ilgili yaşanacak değişim merakla beklenirken Erkoç, sektörün 2020 yılını 8 milyon üstünde araç satışı ile kapatmayı beklediğini aktardı. Özellikle Erkoç, ikinci el araçlara talebin devam edeceğini kaydetti. Vatandaşlar, ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusuna olumlu yanıtlar beklerken bir yandan da fiyatlardaki değişim için sabırsızlanıyor.
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