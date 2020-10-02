İkinci el araç fiyatları düşecek mi? MASFED Başkanı açıkladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

İkinci el araç piyasası ne olacak sorusu her gün vatandaşlar tarafından sorulmaya devam ediliyor. Koronavirüs salgını ile beraber yükselişe geçen ikinci el araba fiyatları ile ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Konuyla ilgili olarak 2. el araç fiyatları ne olacak sorusunu yanıtı araştırılıyor. Son olarak Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, sektörün hareketleneceğini bekledikleri dönemi açıkladı. Erkoç, fiyatlarda düşüş yaşanmasını umduklarını söyledi. Peki, 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte detaylar...

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

AA muhabirine açıklama yapan Erkoç, koronavirüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bazı olumsuzlukların yaşandığını ancak yine de ikinci el araç piyasasında yükselişin sürdüğünü belirtti. Erkoç, ikinci el araba satışlarının ocak-eylül arasındaki dönemde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %25,5 arttığını kaydetti. Bu dönemlerde satışın 3 milyon 537 bin 698’den 4 milyon 439 bin 890’a yükseldiğini açıkladı. Yine de çok sayıda vatandaş, ikinci el araç almak için bekliyor ve ikinci el araba fiyatları düşer mi sorusunun yanıtını araştırıyor.