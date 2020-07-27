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İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Uzmanlara göre 2. el araç fiyatları ne olur?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 27.07.2020 10:37 | Son Güncelleme

Kredi faizlerinin ucuzladığı ve pandemi endişesinin yaygınlaştığı bu dönemde yeni bir araba satın almak isteyenler ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Bir süredir yükseliş gösteren 2. el araç fiyatları ne olur diye araştırma yapılıyor. Uzmanlar; fiyat artışını talebin fazla, arzın da az olmasına bağlıyor. Peki, ikinci el araç fiyatları ne zaman düşer? İşte tüm detaylar…

İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Uzmanlara göre 2. el araç fiyatları ne olur?

Araba satın almak isteyen tüm vatandaşların gündeminde ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusu bulunuyor. Özellikle araba almayı düşünen ancak bir süredir bekleyen vatandaşlar, pandemi nedeniyle toplu taşıma kullanmamak için de araba satın alma fikrine yöneldi. Bu durum talep artışı, dolayısıyla da fiyat artışına sebep oldu. Peki, 2. el araç fiyatları ne olur? Yetkililerin %15'lik fiyat artışı beklentisi nedir? İşte 2. el araç fiyatları ile ilgili tüm detaylar...

2. el araç fiyatları düşecek mi?

2. el araba fiyatları 2020 ile ilgili açıklama yapan Galerici Ahmet Yurtlu, ikinci el araç fiyatları düşer mi sorusuna yanıt olabilecek beklentilerini de belirtti. İkinci el araç fiyatları 2020 ile ilgili olarak %15 gibi bir artışın da öngörüldüğünü söylenen Yurtlu, kısa vadede araba satın almak isteyenlerin hızlı davranması gerektiğini dile getirdi. 2. el araba fiyatları düşecek mi sorusuna bazı çevrelerden sürekli olumlu cevap geliyor olsa da her ay fiyat artışının devam ettiğini ekledi.

Manidar bir durumun yaşandığını söyleyen Yurtlu, sattıkları aracı 1 hafta sonra aynı fiyata alamadıklarına değindi. Bu işin ticaretini yapanların da sattıkları malı yerine koyamadığını belirten Yurtlu, 2. el araç fiyatları ne olur konusunda %10 ile %15 civarı bir artışın devam edeceğini ve kışa kadar artışların süreceğini öngördüklerini dile getirdi. 2. el araç fiyat artışı üzerinde piyasaya sıfır araç girişinin olmamasının büyük bir etkisinin bulunduğunu söyleyen Yurtlu, sıfır araç beklemek istemeyenlerin ikinci elde talebi arttırdığını ve bu nedenle bir süre daha artışın devam edeceğini ekledi.

2. el araç fiyatları ne zaman düşer?

İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer sorusu da vatandaşların gündeminde yer alan konuların başında geliyor. Özellikle ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşlar, bütçeleri dahilinde en ideal arabayı satın almak için doğru zamanı araştırıyor. Galerici Ahmet Yurtlu, 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusuna da yanıt olabilecek bazı açıklamalar yaptı. Kasım ayı itibariyle piyasadaki ikinci el araba fiyatları 2020 yılı için oturmaya başlayacak yönünde bir beklentileri olduğunu belirten Yurtlu, ikinci el araba fiyatları ne olacak konusuna da değindi.

Yurtlu, otomotiv sektöründe fiyat artışının devam ettiğini ve bunun çok sayıda sebebinin olduğunu söyledi. İkinci el araç fiyatları neden arttı sorusuna yanıt olabilecek şekilde en önemli sebebin talebin fazla, arzın az olmasını belirtti. Arz, talebi karşılayamadığı için son 1.5 senede araçlardaki fiyat artışı ciddi ölçüde sürüyor. Pandemi döneminde araç kiralama şirketlerinin de işlerinin azalmasının da araç alımını durdurmaları ile sonuçlandığına değinen Yurtlu, kiralama fiyatlarının artışının da ikinci el araç piyasasında bir sıkışmaya neden olduğunu aktardı.

2. el araç fiyatları ne zaman düşecek konusunda Kasım ayını işaret eden Yurtlu, Kasım itibariyle piyasanın oturacağını, fiyatların netleşeceğini ve o şekilde devam edeceğini öngördüklerini belirtti. Yine de Kasım ayına kadar araba almayı düşünenlerin hızlı davranması gerektiğini dile getiren Yurtlu, 2. el araba fiyatları 2020 üzerinde %15’lik bir artış olacağı beklentilerinin de bulunduğunu ekledi.

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