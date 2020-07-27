İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Uzmanlara göre 2. el araç fiyatları ne olur?

Araba satın almak isteyen tüm vatandaşların gündeminde ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusu bulunuyor. Özellikle araba almayı düşünen ancak bir süredir bekleyen vatandaşlar, pandemi nedeniyle toplu taşıma kullanmamak için de araba satın alma fikrine yöneldi. Bu durum talep artışı, dolayısıyla da fiyat artışına sebep oldu. Peki, 2. el araç fiyatları ne olur? Yetkililerin %15'lik fiyat artışı beklentisi nedir? İşte 2. el araç fiyatları ile ilgili tüm detaylar...

2. el araç fiyatları düşecek mi?

2. el araba fiyatları 2020 ile ilgili açıklama yapan Galerici Ahmet Yurtlu, ikinci el araç fiyatları düşer mi sorusuna yanıt olabilecek beklentilerini de belirtti. İkinci el araç fiyatları 2020 ile ilgili olarak %15 gibi bir artışın da öngörüldüğünü söylenen Yurtlu, kısa vadede araba satın almak isteyenlerin hızlı davranması gerektiğini dile getirdi. 2. el araba fiyatları düşecek mi sorusuna bazı çevrelerden sürekli olumlu cevap geliyor olsa da her ay fiyat artışının devam ettiğini ekledi.

Manidar bir durumun yaşandığını söyleyen Yurtlu, sattıkları aracı 1 hafta sonra aynı fiyata alamadıklarına değindi. Bu işin ticaretini yapanların da sattıkları malı yerine koyamadığını belirten Yurtlu, 2. el araç fiyatları ne olur konusunda %10 ile %15 civarı bir artışın devam edeceğini ve kışa kadar artışların süreceğini öngördüklerini dile getirdi. 2. el araç fiyat artışı üzerinde piyasaya sıfır araç girişinin olmamasının büyük bir etkisinin bulunduğunu söyleyen Yurtlu, sıfır araç beklemek istemeyenlerin ikinci elde talebi arttırdığını ve bu nedenle bir süre daha artışın devam edeceğini ekledi.