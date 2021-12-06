FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Fiyatlar değişti, orta sınıf araçlar 'lüks' oldu! İşte lüks araç olan 8 otomobil

Fiyatlar değişti, orta sınıf araçlar 'lüks' oldu! İşte lüks araç olan 8 otomobil

06.12.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil fiyatlarındaki artış ile yüzde 50 vergi diliminde bulunan araçlar yüzde 80’lik vergi dilimine geçiş yapıyor. Öte yandan bir haftalık süreçte 8 otomobilin fiyatı 265 liralık sınırı geçti. Yeni güncellemelerden önce orta sınıf olarak bilinen otomobiller artan fiyatından dolayı vergide lüks araç statüsüne geçti.

Fiyatlar değişti, orta sınıf araçlar 'lüks' oldu! İşte lüks araç olan 8 otomobil

Pandemide otomobil üreten fabrikaların bir dönem kapalı kalması, çip krizi ve tedarik zincirinde aksamalar araç fiyatlarında artışa neden olmuştu. Döviz kurunun da son dönemde yükseliş göstermesi araç fiyatlarını artırıyor. Ağustos 2021’de yapılan matrah düzenlemesiyle fiyatı düşen araçlar döviz kurundaki dalgalanma ile birlikte tekrar yükselişe geçti. Yaklaşık 1 ay önce 19 otomobil yüzde 50 vergi diliminin içinde bulunurken bugün bu sayının 11’e indiği görüldü.

8 OTOMOBİL ARTIK YÜZDE 80'LİK VERGİ DİLİMİNDE

Otomobilde ÖTV düzenlemesi ile yüzde 80’lik matrah diliminde olan birçok model yüzde 50’lik vergi dilimine inmişti. ÖTV düzenlemesinin yapıldığı tarihte yaklaşık 50-60 model yüzde 50 vergi dilimine girerken araç fiyatlarındaki yükseliş ile bu rakam şuanda 11’e kadar düştü.

Türkiye'de üretilen otomobillerin 10 günlük fiyat değişimi! 200 bin TL'nin altında otomobil bulmak zorlaştıTürkiye'de üretilen otomobillerin 10 günlük fiyat değişimi! 200 bin TL'nin altında otomobil bulmak zorlaştı

Araç fiyatlarındaki artış ile son bir haftalık dönemde 8 otomobil yüzde 50’lik ÖTV diliminden yüzde 80’lik vergi dilimine geçti. Kur farkından dolayı fiyat artışlarıyla orta sınıf araçlar lüks seviyesine yükseldi. Lüks araçlardan alınan yüzde 80 vergi orta sınıf araçlara da uygulanmaya başladı. (İHA)

Ne İstanbul ne Ankara ne de Antalya! İşte ev fiyatı artışında dünya 2’ncisi olan ilimizNe İstanbul ne Ankara ne de Antalya! İşte ev fiyatı artışında dünya 2’ncisi olan ilimiz
İkinci el otomobil fiyatları korkuttu! 1 haftada 30 bin lira farkİkinci el otomobil fiyatları korkuttu! 1 haftada 30 bin lira fark


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan: Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasınErdoğan: Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın
PARTNER Demet Akalın'ın 'Yeliz' sessizliği Demet Akalın'ın 'Yeliz' sessizliği
İkinci el otomobil fiyatları korkuttu! 1 haftada 30 bin lira farkİkinci el otomobil fiyatları korkuttu! 1 haftada 30 bin lira fark
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ödül törenine dekoltesiyle damga vurdu!

Ödül törenine dekoltesiyle damga vurdu!

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Zorunlu Trafik Sigortası'nda değişiklik

Zorunlu Trafik Sigortası'nda değişiklik

Merkez Bankasından enflasyon açıklaması

Merkez Bankasından enflasyon açıklaması

İşte otomobillerin 10 günlük fiyat değişimi!

İşte otomobillerin 10 günlük fiyat değişimi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.