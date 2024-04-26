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İkinci el araç piyasası ne kadar arttı? Galericiler isyanda: Eskiden ayda 30 araç satıyordu şimdi bakın kaça düştü

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.04.2024 08:19
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Krediye ulaşımın zorlaşması ikinci el araç piyasasını da etkiledi. Satışlarda ciddi azalma yaşanırken ocak ayından bu yana sıfır araçlar yüzde 15, ikinci el araçlar yüzde 5 arttı. Sektör temsilcileri ise eskiden normalde ayda 20 ila 30 arasında araç satabildiklerini ancak bu sayının şu anda 2 ila 4'e düştüğünü belirtti. İşte ikinci elde son durum...

İkinci el araç piyasası ne kadar arttı? Galericiler isyanda: Eskiden ayda 30 araç satıyordu şimdi bakın kaça düştü

Kredi musluğu kesildi, araç satışları neredeyse durma noktasına geldi. Sektör temsilcileri 'zam olacak' çağrısı yapsa da bu sözler vatandaşlarda karşılık bulmuyor. Yüksek fiyatlardan şikayet eden vatandaşlar ibresini başka yöne çeviriyor. Ocak ayından bu yana sıfır araçlar yüzde 15 artarken ikinci el piyasasında ise yüzde 5'lik artış yaşandı.

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KREDİ ÇEKMEYE KİMSE YANAŞMIYOR

Kredi çekmeden araç almak isteyenler özellikle ikinci el piyasasına bakıyor. Kredi çekip daha üst model almak isteyenler ise astarı yüzünden daha pahalıya denk geldiği için vazgeçiyor.

SATIŞLAR DURMA NOKTASINA GELDİ

Sektör temsilcileri 1 milyonluk araca 200 bin liraya kadar kredi çıktığını belirtti. Bu durum doğal olarak satışları da etkiliyor. Show Haber'e konuşan bir galerici, normalde ayda 20 ila 30 arası araç sattıklarını ancak son zamanlarda ayda 2 ila 4 arasında sattıklarını belirtti.

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OTOMATİK VİTES TERCİH EDİLİYOR

Satışta aracın modeli ve özellikleri de önem taşıyor. Bazı araçlar piyasada 1 hafta içinde kendine müşteri bulurken bazı araçlar 3 ay boyunca kapının önünde bekleyebiliyor. Müşteriler genel olarak otomatik vites tercih ediyor.

10 YAŞ ALTI ARAÇLAR DAHA ÇABUK GİDİYOR

10 yaş altı ve orta segment araçlar ise her zamanki gibi daha çok tercih ediliyor. Pazarda gezen vatandaşlar ise orta halli bir araç alabilmek için en az 800 bin lirayı gözden çıkarmanın gerektiğini söylüyorlar.

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BAZI ARAÇLARIN FİYATI DÜŞTÜ

Bazı araçlarda ise indirim yaşandı. 2010 model bir araç geçen ay 700 bin lirayken şu an 650 bine düştü. Esnaf ise yaz ile birlikte tekrardan fiyatlarının zamlanacağını bekliyor. Bazı galericiler ise yüzde 20'nin üzerinde zam beklediklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Zam ikinci el araç
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