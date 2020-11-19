İkinci el araç piyasasında durgunluk! Araç fiyatları ne olacak?

Dolardaki belirsizlik ve koronavirüs nedeniyle ikinci el araç piyasasında satışlar adeta durma noktasına geldi. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkan Vekili Kubilay Yardım, “Dövizdeki dalgalanma ve son kararlardan dolayı bir durgunluk oldu. Pandemiden dolayı sıfır araç üretimi yine durursa ikinci eldeki talep patlaması ve fiyatın yükselmesi devam edecektir“ dedi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle sıfır araç üretiminin kontrollü başlaması ve vatandaşların aylarca kuyrukta beklemesi nedeniyle ikinci el araca rağbet arttı. Bu sefer de ikinci el araç fiyatları kontrol edilemeyecek duruma gelerek ‘0’ fiyatını geçmeye başladı. Bazı modellerde ise fiyatlar neredeyse 3 kat arttı. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkan Vekili Kubilay Yardım, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dövizdeki dalgalanma ve son kararlardan dolayı bir durgunluk oldu. Ancak ne olacağını tam bilemediğimizi için çok net olmamakla beraber bu pandemiden dolayı kapanmalar devam ederse yeni ‘0’ araç üretilemeyeceği için ikinci elde ki bu yükselme ve talep patlaması devam edecektir. Ancak ‘0’ araç gelirse ve döviz kurundaki bu dalgalanmalar geçerse piyasanın normale döneceğini düşünüyoruz” dedi.

'FİYATLAR BİR MİKTAR DAHA YÜKSELECEKTİR' Fiyatlarda yine artış olacağının sinyalini veren Yardım, “Çok büyük bir yükselme olmasa bile araç bulamayacağımız ve talep çok olduğu için bir miktar daha yükselecektir. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de internetteki siteler aracılığıyla herkesin kafasına göre bir fiyat yazması ve denetim olmaması. Bu alıcıları da mağdur ediyor. Bu insanlar belli başlı galerici ve yetki belgesi olan şahıslardan alırlarsa karşılarında her zaman bir muhatap bulabilirler” diye konuştu. 'EN KÖTÜ 5-10 BİN LİRA PRİM YAPIYOR' Uzun yıllardır sektörde böyle bir artışın yaşanmadığını anlatan Kubilay Yardım, “İthal edilen araçlar dövizle geldiği için dövizdeki dalgalanmalar her zaman fiyatları etkilemiştir ama hiçbir zaman bizim burada üretilen araçlarımızda ne bu kadar bekleme süresi ne de bu kadar yüksek fiyat artışı görmemiştik. Bunun sebebi de yeni araç üretiminin olmaması ve pandemi nedeniyle toplu taşımadan kaçınıp özel araçların kullanılmak istenmesi. Eskiden bir araç 3-5 ayda en fazla 5 bin lira artarken şimdi en kötü araç her ay 5-10 bin lira prim yapıyor” dedi.