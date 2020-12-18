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İkinci el araç piyasasında son durum! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? Ekonomik araçlara talep arttı! İkinci el araç fiyatları düştü mü?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.12.2020 13:40 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde toplu taşıma kullanmamak için araç satın almak isteyenler ikinci el araç piyasasında son durum ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Pandemi başladığında artan, ortalarında ise patlama yaşanan ikinci el araç fiyatlarında düşüş sürüyor. Ocak ayından sonra sektörün canlanacağını söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, ikinci el araba piyasasına dair değerlendirmelerde bulundu. Peki, ikinci el araç fiyatları düştü mü? İkinci el araba fiyatları düşüyor mu?

İkinci el araç piyasasında son durum! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? Ekonomik araçlara talep arttı! İkinci el araç fiyatları düştü mü?

Covid-19 salgını sebebiyle toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar, otomobil almak üzere araştırma içerisine girdi. Bu nedenle ikinci el araç piyasası son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Dünya genelinde fabrikaların sıfır araç üretimini düşürmesi ile beraber ikinci el araçlara da talep artmış oldu. Talep artışıyla birlikte fiyatlar da yükselmişti. Vatandaşlar, ikinci el araba fiyatları düştü mü sorusunun yanıtını merak ediyor. Normalleşmeyle beraber fabrikaların üretime geçmesi ve otomobil firmalarının kampanya yapmasında birlikte fiyatlarda düşüş yaşanıyor. İşte ikinci el araba piyasasında son durum

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM

Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, DHA’ya ikinci el araç piyasasındaki son durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni yıl ile ilgili beklentilerini de açıklayan Özkan, Covid-19 başladığında piyasada bir durgunluk yaşandığını ve hayat normale döndükten ve ilk şok atlatıldıktan sonra taleplerin arttığını gördüklerini söyledi. İnsanların virüse yakalanma endişesi ile beraber toplu taşıma kullanmaya çekindikleri için araç almak adına oto galericilerin kapısını çaldığını belirtti. Bu doğrultuda üst segment yerine biraz daha ekonomik araçların alındığını dile getirdi. Özkan, bu süreçte ikinci el araç satışlarının yüzde 35 arttığını söyledi.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Koronavirüs salgını sebebiyle fabrikalar üretim yapamayınca sıfır araçların piyasaya sürülemediğini aktaran Özkan, bu nedenle eldeki araçların yüzde 20, hatta yüzde 40’lara varan oranda fiyat artışı ile satıldığını söyledi. İkinci el araç fiyatları ile ilgili olarak şu anda fiyatların düşüşte olduğunu ve yüzde 15’lik bir indirim olduğunu belirten Özkan, ocak ayının ardından satışların biraz daha artacağını düşündüklerini dile getirdi.

İnsanların sıfır araç yerine ikinci el yöneldiğini söylerken 2-3 yaşındaki araçların satışında ikinci el de olsa yaprak kımıldamadığını, buna karşılık ikinci elde 70 bin ile 150 bin bandındaki araçlara yoğun bir talep olduğunu aktardı. Hala belirsizlik olduğuna dikkat çeken Özkan, 200 bin ile daha fazla fiyatı olan araçların satışının oldukça düşük olduğunu söyledi.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

İkinci el araba fiyatları ile ilgili gelişmelerin yanı sıra vatandaşların rahat, ekonomik ve otomatik vites araç istediğine vurgu yapan Özkan, geçtiğimiz senenin aynı aylarında satışların ve araç fiyatlarının çok daha iyi olduğunu söyledi. Çok sayıda esnafın 1 ay boyunca satış yapmadığını bildiklerini belirten Özkan, aşının gelmesiyle beraber panik havası dağıldıktan sonra şubat ayının ardından rahatlama bekledikleri yönünde değerlendirmede bulundu. Aynı zamanda manuel vites araç satışının olmadığını dile getirdi.

İkinci el arabalar ile ilgili olarak yatırım aracı olduğu yorumunda bulunan Özkan, evin ardından en değerli şey olarak arabaya dikkat çekti. Bu noktada insanların arabayı ev almak için bir kaparo olarak düşündüğünü ve araç fiyatlarının hiçbir zaman değer kaybetmediğini, hatta 20 yaşında bile olsa kıymetinin olduğunu belirtti. Araç üretimlerinin başladığını hatırlatan Özkan, 2021 yılında bu açığın kapatılacağını düşündüğünü ve yeni yıldan umutlu olduğunu aktardı. Özkan, yılın ilk çeyreğinin ardından piyasanın hareketleneceğini beklediklerini söyledi.

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