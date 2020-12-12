İkinci el araç piyasasında son durum! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? İkinci elde satılık araç arttı, alıcı azaldı! İkinci el araç fiyatları düştü mü?

İkinci el araba fiyatları ile ilgili vatandaşların yaptığı araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Pandemi sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyenler ikinci el araba satın almak için piyasanın durumunu merak ediyor. AA muhabirinin INDICATA’nın ikinci el online pazar raporunda derlediği verilere göre; kasımda Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 satış gerçekleşti. (İlandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul ediliyor.) Satışlarda Kasım 2019’a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 35’lük düşüş görüldü. Kasım ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 117 artış ile 399 bin 831 olarak belirlendi. İlana çıkanların yüzde 34’ü satıldı. Peki, ikinci el araba fiyatları düşüyor mu? İşte ikinci el araç piyasası son dakika gelişmeleri... 2021 MTV ne kadar? Araç sahipleri dikkat! MTV zam oranı belli oldu! 2021 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar? İşte MTV 2021 ücretleri İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM İkinci el araba piyasasında son durum çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Segment bazında ele alındığı zaman geçen ayın pazar lideri 46 bin 463 adetlik satış ve yüzde 41,7’lik pay ile C segmenti oldu. Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti. Kasımda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 26’sını 1-4 yaş araçlar, yüzde 46’sını 5-10 yaş araçlar ve yüzde 28’ini 11 ve üstü yaş araçlar oluşturdu.

Yayınlanan rapora göre; kasım ayında ikinci el online oto fiyatlarında büyük bir değişim görülmedi. Bu senenin ocak ve kasım ayları arasındaki döneminde de ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar 1 milyon 937 bin 616’ya yükseldi. Satışlar, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde 1 milyon 595 bin 63 adetlik satış yaşanmıştı. Ocak-kasım arasında dönemde ikinci el online satışlar içerisinde binek araçların payı yüzde 83 olurken hafif ticari araçların payı ise yüzde 17 olarak kaydedildi. İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞÜYOR MU? Vatandaşlar ikinci el araç fiyatları ile ilgili güncel gelişmeleri de merak ediyor. Birikimleriyle ikinci el bir araç satın almak isteyenler fiyatların düşeceği günü merakla bekliyor. Pandemi nedeniyle uzun süredir yükseliş gösteren araç piyasasındaki fiyatların durumu ile ilgili Indicata Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker değerlendirmelerde bulundu. İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? Indicata Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker, kasım ayı rakamlarına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Kasım ayında arzın çok olduğunu ancak talebin oldukça düşük seyrettiğini söyleyen Göker, pandemi etkilerinin kesin olarak hissedilmeye başlandığı nisan ayının ardından kasım ayının bu senenin en düşük satışlarının gerçekleştiği ikinci ay olduğunu belirtti. Peki, ikinci el araba fiyatları düştü mü?

Göker, araç fiyatları ile ilgili olarak ise sabit bir seyir izlendiğini aktardı. İkinci el araçların fiyat trendine bakıldığında; perakende fiyatlarda kurumların ellerindeki araçların fiyatlarını koruduğunu ve fiyatlarda bir güncelleme yapmadığını söyleyen Göker, fiyatlarda düşüş beklentisinin aksine pazarda geçtiğimiz ayki fiyatlara paralel bir seyrin izlendiğinin gözlemlendiğini belirtti. Ölüme neden olan ikinci el araba hilesi... İkinci el araba alırken dikkat: İki aracı birleştiriyorlar! Diğer yandan; yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük verinin birleşiminden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye’deki ikinci el online araç pazarını arıyor ve günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bu verilerin içerisinde bireysel araç ilanlarına dair veriler yer almıyor. İkinci el araç ilanı, bir kuruluş veya kurum tarafından internetten tamamen kaldırıldığı zaman “satış” olarak sınıflandırılıyor. İKİNCİ ELDE EN ÇOK SATAN ARAÇLAR AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiği zaman) gerçekleşti. Satışlarda Kasım 2019'a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 34'lük düşüş gözlendi. Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti. Bu yılın kasım ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 19 bin 662 adet satışla Volkswagen oldu. Renault, 17 bin 418'le ikinci ve Ford da 14 bin 193'le üçüncü sırada yer aldı. Bunları sırasıyla 13 bin 508 adetle Fiat, 7 bin 798'le Opel, 7 bin 360'la BMW, 6 bin 897 ile Mercedes-Benz, 6 bin 765'le Hyundai, 6 bin 452 ile Peugeot ve 4 bin 696 adetle de Toyota izledi.