İkinci el araçlara zam gelecek mi? 2. el araba fiyatlarında son durum! İkinci el araba fiyatları düşer mi?

İkinci el araçlara zam gelecek mi sorusu gündemin en çok araştırılan konularından bir tanesi oldu. ÖTV artışı öncesi vatandaşlar ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer sorusuna yanıt ararken ÖTV zammı ile beraber ÖTV artışının ikinci el araç fiyatlarına etkisi araştırılmaya başlandı. Peki, ikinci el araçlara zam mı geldi? Galericiler, ikinci el araba fiyatları ile ilgili olarak 10 gün içinde tekrar bir yükseliş olacağını tahmin ediyor. İşte 2. el araç piyasası son durum 2020

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Koronavirüs salgını otomobil piyasası üzerinde olumsuz bir etki yaratmaya devam ediyor. İkinci el araba fiyatları ÖTV artışıyla beraber tekrar yükseliş yaşadı. Bayilerde de 400 bin TL’lik sıfır araçların liste fiyatları 500 bin TL’ye kadar arttı. Bu nedenle vatandaşlar tarafından 2. el araba fiyatlarında son durum merak ediliyor. Galerici Mustafa Özer, 10 gün içinde ikinci el araba fiyatlarında tekrar bir artış beklediklerini belirtti. 1 hafta ile 10 güne kadar fiyat artışı bekleyen Üzer, bayilerde 400 bin TL olan sıfır araçların 500 bin TL olduğunu ancak bunun henüz ikinci el araç piyasasına yansımadığını belirtti. Üzer, fiyatların yükseldiğini aktardı. Peki, ne zaman araba alınır? İkinci el araba fiyatları düşecek mi?