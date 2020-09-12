İkinci el araçlara zam gelecek mi? 2. el araba fiyatlarında son durum! İkinci el araba fiyatları düşer mi?

İkinci el araçlara zam gelecek mi sorusu gündemin en çok araştırılan konularından bir tanesi oldu. ÖTV artışı öncesi vatandaşlar ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer sorusuna yanıt ararken ÖTV zammı ile beraber ÖTV artışının ikinci el araç fiyatlarına etkisi araştırılmaya başlandı. Peki, ikinci el araçlara zam mı geldi? Galericiler, ikinci el araba fiyatları ile ilgili olarak 10 gün içinde tekrar bir yükseliş olacağını tahmin ediyor. İşte 2. el araç piyasası son durum 2020
Koronavirüs salgını otomobil piyasası üzerinde olumsuz bir etki yaratmaya devam ediyor. İkinci el araba fiyatları ÖTV artışıyla beraber tekrar yükseliş yaşadı. Bayilerde de 400 bin TL’lik sıfır araçların liste fiyatları 500 bin TL’ye kadar arttı. Bu nedenle vatandaşlar tarafından 2. el araba fiyatlarında son durum merak ediliyor. Galerici Mustafa Özer, 10 gün içinde ikinci el araba fiyatlarında tekrar bir artış beklediklerini belirtti. 1 hafta ile 10 güne kadar fiyat artışı bekleyen Üzer, bayilerde 400 bin TL olan sıfır araçların 500 bin TL olduğunu ancak bunun henüz ikinci el araç piyasasına yansımadığını belirtti. Üzer, fiyatların yükseldiğini aktardı. Peki, ne zaman araba alınır? İkinci el araba fiyatları düşecek mi?
İkinci el araba satışı konusunda fırsatçılık yapanların bulunduğunu dile getiren Üzer, araba fiyatlarının artışını ise yurt dışında araç gelmemesiyle ilişkilendirdi. İkinci el araba fiyatları ne olacak konusunda konuşan Üzer; bayilerde sıfır araç bulunmadığını, bu nedenle araç fiyatlarının düşeceğini düşünmediklerini çünkü taleplerinin fazla olduğunu belirtti.
İkinci el araba fiyatları artar mı noktasında bir düşüş beklemediklerini aktaran Üzer, dışarıdan araçlar gelene dek düşme şansı olmadığını düşündüklerini söyledi. Fiyatların arttığına değinen Üzer, arabaların galericiden alınmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Aynı zamanda Üzer, araba satan insanlar arasında binici olarak tabir edilen grubun da %80'inin bunu ticaret olarak yaptığını vurguladı. Yasal olarak ikinci el araç satışı yapılmasının da önemine değindi.
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