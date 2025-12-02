İkinci el araçta fiyat düşüşü bekleyenler için net konuştu 'Gerekçe yok'

İkinci el otomobil pazarında önemli gelişme. Piyasa rekor denemeleri yapıyor. Geçen yıl 7,5 milyon adet seviyesinde gerçekleşen ikinci el araba satışı daha yılın bitmesine 1,5 ay varken 9 milyona ulaştı. Peki ikinci el araç almak için doğru zaman mı? İşte uzmanların uyarıları...

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; ikinci el otomobil pazarı hızla vites yükseltti ve tarihi bir rekora koşuyor.

"9 MİLYON SEVİYESİNE ULAŞACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

İMAS Başkan Yardımcısı Anıl Şentürk "2025 yılında satış adetlerinin 9 milyon seviyesine ulaşacağını öngörmekteyiz. Geçtiğimiz yıl yani 2024 yılında bu rakam 7,5 milyon seviyesindeydi" dedi.

Satıcıların yüzünü güldüren sevindirici haber 2. El Oto Pazarından geldi. Satış yıl sonu rakamı 9 milyona koşuyor. Şentürk "O tarihten bu tarihe kadar aydan aya kademeli ve istikrarlı devam eden bir büyüme söz konusu" ifadelerini kullandı.

Talep arttıkça fiyatın da yükseldiği belirtilirken 12 ayda ikinci eldeki artışın yüzde 24 olduğu kaydedildi. Şentürk "İkinci el otomobil piyasasındaki büyümenin dönemsel değil uzun vade yayılmış bir büyüme trendi olduğunu söylemek mümkün" şeklinde konuştu.

"FİYAT DÜŞÜŞÜ BEKLEMEK GERÇEKÇİ DEĞİL"

Öte yandan uzmanlardan alıcılara kritik uyarı geldi. Bununla ilgili "Önümüzdeki dönemde fiyat düşüşü beklemek gerçekçi değil. Her ay küçük küçük artışlar vardı. Artmaya da devam edecektir. Fiyatların düşüşü için çünkü mantıklı bir gerekçe yok. Eğer ihtiyaç varsa bundan daha cazip bir dönem beklemek için ertelemek mantıklı değil" açıklaması geldi.

İKİNCİ EL ARABA ALACAKLARA UYARI

Ayrıca ikinci el alırken en az üç farklı kaynaktan fiyat araştırması yapılmasının önemine vurgu yapıldı. Kurumsal firmaların sunduğu piyasa rayiç değerlerine bakılmasına da dikkat çekildi. Fiyat farkının gerekçesinin satıcıdan kalem kalem açıklamasının istenmesi gerektiği de belirtildi. Ağır hasar kayıtlarının mutlaka kontrol edilmesi ve bağımsız eksperler tarafından incelenmesi gerektiği de aktarıldı.