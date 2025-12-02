FİNANS

İkinci el araçta fiyat düşüşü bekleyenler için net konuştu 'Gerekçe yok'

Araç satın almayı düşünenler bir yandan sıfır araçlardaki kampanyaları bir yandan da ikinci el araç piyasasındaki son durumu yakından takip ediyor. İkinci el araç piyasasındaki son duruma dair dikkat çeken veriler gelirken ikinci el araba fiyatları ile ilgili düşüş beklentisinin olup olmadığıyla alakalı da yorum geldi. İşte detaylar...

İkinci el araçta fiyat düşüşü bekleyenler için net konuştu 'Gerekçe yok'
Hande Dağ

İkinci el otomobil pazarında önemli gelişme. Piyasa rekor denemeleri yapıyor. Geçen yıl 7,5 milyon adet seviyesinde gerçekleşen ikinci el araba satışı daha yılın bitmesine 1,5 ay varken 9 milyona ulaştı. Peki ikinci el araç almak için doğru zaman mı? İşte uzmanların uyarıları...

İkinci el araçta fiyat düşüşü bekleyenler için net konuştu Gerekçe yok 1

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; ikinci el otomobil pazarı hızla vites yükseltti ve tarihi bir rekora koşuyor.

"9 MİLYON SEVİYESİNE ULAŞACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

İMAS Başkan Yardımcısı Anıl Şentürk "2025 yılında satış adetlerinin 9 milyon seviyesine ulaşacağını öngörmekteyiz. Geçtiğimiz yıl yani 2024 yılında bu rakam 7,5 milyon seviyesindeydi" dedi.

İkinci el araçta fiyat düşüşü bekleyenler için net konuştu Gerekçe yok 2

Satıcıların yüzünü güldüren sevindirici haber 2. El Oto Pazarından geldi. Satış yıl sonu rakamı 9 milyona koşuyor. Şentürk "O tarihten bu tarihe kadar aydan aya kademeli ve istikrarlı devam eden bir büyüme söz konusu" ifadelerini kullandı.

İkinci el araçta fiyat düşüşü bekleyenler için net konuştu Gerekçe yok 3

Talep arttıkça fiyatın da yükseldiği belirtilirken 12 ayda ikinci eldeki artışın yüzde 24 olduğu kaydedildi. Şentürk "İkinci el otomobil piyasasındaki büyümenin dönemsel değil uzun vade yayılmış bir büyüme trendi olduğunu söylemek mümkün" şeklinde konuştu.

İkinci el araçta fiyat düşüşü bekleyenler için net konuştu Gerekçe yok 4

"FİYAT DÜŞÜŞÜ BEKLEMEK GERÇEKÇİ DEĞİL"

Öte yandan uzmanlardan alıcılara kritik uyarı geldi. Bununla ilgili "Önümüzdeki dönemde fiyat düşüşü beklemek gerçekçi değil. Her ay küçük küçük artışlar vardı. Artmaya da devam edecektir. Fiyatların düşüşü için çünkü mantıklı bir gerekçe yok. Eğer ihtiyaç varsa bundan daha cazip bir dönem beklemek için ertelemek mantıklı değil" açıklaması geldi.

İkinci el araçta fiyat düşüşü bekleyenler için net konuştu Gerekçe yok 5

İKİNCİ EL ARABA ALACAKLARA UYARI

Ayrıca ikinci el alırken en az üç farklı kaynaktan fiyat araştırması yapılmasının önemine vurgu yapıldı. Kurumsal firmaların sunduğu piyasa rayiç değerlerine bakılmasına da dikkat çekildi. Fiyat farkının gerekçesinin satıcıdan kalem kalem açıklamasının istenmesi gerektiği de belirtildi. Ağır hasar kayıtlarının mutlaka kontrol edilmesi ve bağımsız eksperler tarafından incelenmesi gerektiği de aktarıldı.

ikinci el araba ikinci el ikinci el araba fiyatları ikinci el araç
Haber Gönder
Haber Gönder
