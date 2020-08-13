FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı

İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 13.08.2020 11:34 | Son Güncelleme

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay 2019'un aynı dönemine göre yüzde 66, bir önceki aya göre de yüzde 31 artış gösterdi. Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de devam etti .Aralık 2019'da 50 bin lira olan bir otomobilin fiyatı, bu yılın temmuz ayında 66 bin 100 liraya yükseldi.

İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, temmuz sonu itibarıyla satışlar 1 milyonu aşarken, fiyatlar da temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,5 ve geçen yılın aralık ayına göre de yüzde 32,2 arttı.

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, temmuz ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 238 bin 614 adet satış gerçekleşti.

İLK 7 AYDA SATIŞLAR 1 MİLYONU AŞTI

Satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66, geçen aya göre ise 31'lik bir artış gözlendi.

Bu yılın ilk yedi aylık döneminde (Ocak-Temmuz 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 1 milyon 178 bin 81 adet araç satıldı. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine yüzde 20 yükseldi.

Geçen sene aynı dönemde 981 bin 881 adet satış gerçekleşmişti.

Temmuz ayında toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde 16 olarak belirlendi.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 65'İ SATILDI

Temmuzda ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 43 artış ile 364 bin 724 adet olarak gerçekleşti.

İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 65’i satıldı.

Segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 87 bin 810 adetlik satış ve yüzde 43,7 pay ile C
segmenti oldu.

SATIŞLARIN YÜZDE 52'SİNİ 5-10 YAÇ ARAÇLAR OLUŞTURDU

Bu dönemde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 24’ünü 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 52’sini 5-10 yaşındaki araçlar ve 24’ünü de 11 ve üstü yaşındaki araçlar oluşturdu.

50 BİN LİRALIK BİR OTOMOBİL 66 BİN LİRA OLDU

Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de devam etti.

İkinci el online pazarda temmuz ayında araç fiyatlarında hazirana göre yüzde 7,5, 2019'un aralık ayına kıyasla da ortalama yüzde 32,2 artış kaydedildi.

Böylece Aralık 2019'da 50 bin lira olan bir otomobilin fiyatı, bu yılın temmuz ayında 66 bin 100 liraya yükseldi.

Ayrıca sene başından itibaren en çok fiyat artışı yüzde 35,4 artış ile B segmentinde gerçekleşti.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASINI ANALİZ EDİYOR

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

İkinci elde bir araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
İkinci el otomobil alacaklar dikkat!İkinci el otomobil alacaklar dikkat!
Hangi miraslardan vergi alınıyor?Hangi miraslardan vergi alınıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli

Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli

Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı

Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı

Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!

Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!

Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt

Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt

Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatları ne olacak?

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Fahiş fiyat' düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Fahiş fiyat' düzenlemesi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İkinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır? 2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?

İkinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır? 2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

2020 Temmuz sıfır araç fiyatları ne kadar?

2020 Temmuz sıfır araç fiyatları ne kadar?

İkinci el araba fiyatları düşer mi?

İkinci el araba fiyatları düşer mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOGG fiyatı açıklandı mı? TOGG fiyatı ne kadar? TOGG ne zaman çıkıyor? İşte yerli otomobil ile ilgili gayri resmi bilgiler!

TOGG fiyatı açıklandı mı? TOGG fiyatı ne kadar? TOGG ne zaman çıkıyor? İşte yerli otomobil ile ilgili gayri resmi bilgiler!

Araç muayeneleri uzatıldı mı? Bakanlık duyurdu! Araç muayene süreleri uzatıldı!

Araç muayeneleri uzatıldı mı? Bakanlık duyurdu! Araç muayene süreleri uzatıldı!

İkinci el araç fiyatları 5 günde bir artıyor

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Benzine zam mı geldi? Benzine zam gelecek mi son dakika! İşte benzin zam beklentisi!

Benzine zam mı geldi? Benzine zam gelecek mi son dakika! İşte benzin zam beklentisi!

Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? İkinci el taşıt kredisi faiz oranları! Taşıt kredisi faizleri 2020!

Taşıt kredisi faizleri düşecek mi?

2. el araba fiyatları düşecek mi? İkince el araç satış belgesi olmayan araç satamayacak! İşte satış belgesi olmayana verilecek ceza!

2. el araba fiyatları ne zaman düşecek?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.