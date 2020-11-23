FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İkinci el oto pazarında satışlar durdu! Gezen çok, alan yok

İkinci el oto pazarında satışlar durdu! Gezen çok, alan yok

OTOMOTİV HABERLERİ  | 23.11.2020 10:40 | Son Güncelleme

Bursa'da kurulan ikinci el oto pazarında fiyatların yüksek olmasından dolayı pazarı ziyaret edenler sadece araçlara bakmakla yetindi. Bursa ikinci el otomobil pazarındaki araç yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

İkinci el oto pazarında satışlar durdu! Gezen çok, alan yok

Döviz fiyatlarındaki değişim ve faizlerin yükselmesi ikinci el satışlarını da etkiledi.

Her hafta pazar günleri kurulan ikinci el oto pazarında son iki haftadır yaprak kımıldamıyor. Araç fiyatlarının yüksek olması ve artan faiz oranlarından dolayı vatandaşların araç kredisi çekmek istememesi, araç satışlarını durma noktasına getirdi.

AW172417_03

Pazarı çok sayıda vatandaş ziyaret ederken, vatandaşlar sadece araçlara bakmakla yetiniyor. Fiyatları yüksek bulan vatandaşlar pazardan elleri boş dönüyor. Pazarda yoğun kalabalığa rağmen satışların yok denecek kadar az olduğu görülüyor.

Pazara araçlarını satmak için getiren vatandaşlar, "Pazarda ziyaretçi çok, ama araç alan yok. Ziyaret edenler sadece araçları incelemekle yetiniyor. Fiyatları yüksek bulan vatandaşlar araç almadan pazardan ayrılıyor. Faizlerin yükselmesiyle birlikte araç satışları geriledi. Pazarda satış yok denecek kadar az" dedi.

AW172417_04

Pazara araç almak için gelen vatandaşlar, "Araç almak için geldik, ama fiyatları görünce vazgeçtik. Fiyatlar çok yüksek. Sadece pazarı gezdik, gidiyoruz. Sıfır kilometre otomobillerin zaten yanına yaklaşılmıyor. İkinci el araç fiyatları bir nebze sıfıra göre makul" şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
İşte güncel banka çalışma saatleri!İşte güncel banka çalışma saatleri!
Sıfır araç fiyatına satmadı! İşte sebebiSıfır araç fiyatına satmadı! İşte sebebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı
1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı
Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı
Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı
Altın yükselişle devam ediyor!
Altın yükselişle devam ediyor!
Dolar yükselişte!
Dolar yükselişte!
23 Kasım bankaların kredi faiz oranları!
23 Kasım bankaların kredi faiz oranları!
Sürücüler dikkat! 1 Aralık'a kadar beklemeyin
Sürücüler dikkat! 1 Aralık'a kadar beklemeyin
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İki perakende devi iflas etti
İki perakende devi iflas etti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
Kritik faiz kararı açıklandı
Kritik faiz kararı açıklandı
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Aynen böyle devam
faizlerin yükselmesi ev,araba,iş kurma işlerini vuracak,Bu ülkenin derdi döviz ,faiz sonuç paralar dolara ve altına gitti,yatırım yok döviz borcu var, hükümet döviz bulmak için faizleri yükseltti,para geisin diye yaptığı bu hareket yeterli olursa gelen para nereye gidecek ona bakılmalı,ithalattan gelen ara malları için üretime giderse iyi ye gideriz,yoksa savurganlık devam ederse vay halimize 18 yılldır yapmadıkları tasrufu hükümet yapar mı?
eeeeee herkes örnek: 50.000 TL lik bir arabaya 90.000 100.0000 isterse olacağı buydu.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sürücüler dikkat! Önemli kış lastiği uyarısı
Sürücüler dikkat! 1 Aralık'a kadar beklemeyin
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'in fiyatı açıklandı... GÜNSEL ne zaman satışa çıkacak? GÜNSEL'in özellikleri neler? GÜNSEL ne kadar?
GÜNSEL ne zaman satışa çıkacak?
74 model Murat 124'ü sıfır araç fiyatına satmadı! İşte sebebi
Sıfır araç fiyatına satmadı! İşte sebebi
İkinci el araç piyasasında durgunluk! Araç fiyatları ne olacak?
Satışlar durdu! Araç fiyatları ne olacak?
İngiltere 2030’da benzin ve dizel araç satışını yasaklayacak
Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak
Bakan Mustafa Varank'tan Türkiye'nin Otomobili'nde yerlilik oranı açıklaması
Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.