İkinci el otoda şubatta en çok satılanlar belli oldu

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nce (ODD) INDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, şubat ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 157 bin 483 adet satış gerçekleşti.

Bunların 126 bin 671'i binek araç, 30 bin 812'si ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80,4, hafif ticari araçların payı yüzde 19,6 olarak belirlendi. Satışlarda geçen aya göre yüzde 9, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 artış görüldü.

Şubat ayında Türkiye ikinci el online pazarında ilana çıkan araç adedi 172 bin 123 olarak kayıtlara geçerken, ilana çıkan araçların yüzde 92'si satıldı. Geçen aya göre ilana çıkan ve satılan araç oranında yüzde 3’lük, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 35’lik bir artış gerçekleşti.

En çok satan ilk 10 marka

Bu yılın şubat ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 23 bin 539 adetle VW oldu. Ardından 20 bin 714 adetle Renault, 16 bin 413 adetle Ford sıralandı.