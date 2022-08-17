‘İkinci el otomobil’ kararı yargıya gidiyor! ‘Sadece 5’te 1’i bayilerden, gerisi kayıt dışı’

Haksız rekabetin önüne geçmek ve fahiş fiyatlara ‘dur’ denilmek için otomobil satışlarında flaş bir karar alınarak 6 ay ve 6 bin kilometre sınırını içeren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak karar sektörü ikiye bölmüş durumda. Bir kesim kararın piyasa için olumlu olacağını savunurken, bir kesim de fiyatları bayilerin değil şahısların arttırdığını iddia ederek düzenlemenin kayıt dışı alım-satım yapan kesime yapılması gerektiğini söylüyor.

KARAR YARGIYA GİDİYOR

Son alınan bilgiye göre ise ikinci el otomobil sınırlamasının yargıya taşınacağı öğrenildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına yönelik yeni düzenlemeyle ilgili Danıştay'a başvuracaklarını bildirdi.

Türkiye'de 70 bin kayıtlı motorlu araç satıcısı bulunduğunu belirten Erkoç, "Anayasa’nın 49. maddesine ters düşen ve sektörün görüşleri alınmadan yapılan bu düzenlemeyle ilgili Danıştay’a başvuracağız." ifadesini kullandı.

PİYASA DENGESİNİ KİM BOZUYOR?

Değişikliğin sistemi suiistimal edenleri içermediğine değinen Erkoç, “Bu yeni düzenleme ile bu kişiler nasıl engellenebilecek gibi sorular da önümüzde duruyor. Bununla birlikte sektör sorunlarıyla mücadele etmeye çalışan etik çerçevede işini yapan motorlu araç satıcıları günah keçisi ilan edilmeye çalışılıyor. Oysaki hali hazırda zaten bayilerden araç alamayan motorlu araç satıcıları bu konunun da tamamen dışında… Kayıt dışı çalışan ve araç alım satımını iş haline getiren kişiler için tedbir alınmalı. Türkiye’de yıllık yaklaşık olarak 750 bini sıfır, 8 milyon 250 bini ikinci el olmak üzere toplam 9 milyon araç satılıyor. Bugün ülke genelinde yapılan sıfır ve ikinci el araç satışlarının sadece 5’te 1’i bayi ve yetkili motorlu araç satıcıları tarafından gerçekleştiriliyor. Geri kalan beşte dörtlük kısmı ise kayıt dışı çalışan, bu işle alakası olmayan, fiyatların da yükselmesine neden olan bu kişilerce gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

“PİYASA NORMALE DÖNECEK”

Düzenlemenin araç piyasasını normale döndüreceğini söyleyen galerici Ahmet Yurtlu ise, kararın çok sağlıklı bir karar olduğunu söyleyerek, “Dün gece itibari ile kesinleşen bir kararname var. 6 ay süre ve 6 bin kilometre yol yapılmadan, sıfır tescili çıkmış araçları alan insanlar satış yapamayacaklar. Bu aslında çok doğru bir karar. 2. el araçlarda ilk başta yüzde 5’lik oranda bir düşüş yaşatabilir. Panik satışlar gelebilir ama biz piyasa için bunun çok sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyoruz. Aslında dışarda galericilerin sıfır araç alıp, sattıkları gibi bir algı oluşuyor ama zaten galericilere bayiler araba vermiyor. Bunu daha çok hiç yapmayanlar ranta çevirdi. Yani sektörle alakası olmayan, yatırım amaçlı boşta parası olan ve hatta öyle oldu ki insanlar dövizden daha çok araba almaya başladılar. İnsanlar teveccüh gösterince ve fiyatlarda aşırı bir artış olunca dövizin getirinden çok arabaların getirisi oldu. Öyle olunca da bu şekilde bir tepki oluştu. İnşallah bu açıklamalardan sonra önümüze bakacağız” ifadelerini kullandı.

İLK ADIM GELDİ: İLAN BİLE VEREMEYECEKLER

Öte yandan Otomobil satışıyla ilgili gelen yeni düzenlemenin ardından ikinci el alım-satım sitesi sahibinden.com da harekete geçerek tüketicileri korumayı hedefleyen yeni düzenlemeleri devreye alacağını duyurdu. Düzenlemeye göre; İkinci el alım satım sitesi sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebilecek.



