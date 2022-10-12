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İkinci el otomobil piyasası hareketlendi! İkinci elin yeni gözdeleri! 250 ile 300 bin lira...

12.10.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil pazarındaki durgunluk yerini harekliliğe bıraktı. Ticaret Bakanlığı'nın 6 yıl 6 bin kilometre düzenlemesi sonrası araç sahipleri beklemeye geçmişti. Galerici esnafı, satışların başladığını, 250 ila 300 bin TL'lik araçlara ilginin artığını belirtti.

İkinci el otomobil piyasası hareketlendi! İkinci elin yeni gözdeleri! 250 ile 300 bin lira...

İkinci el otomobil piyasasında 6+6 düzenlemesi otomobil piyasasında durgunluk hakimdi. Düzenlemeyle birlikte fiyatların düşmesine rağmen ÖTV indirimi beklentisi ile piyasada yaprak kırpırdamıyordu. Galericiden alınan bilgilere ikinci el piyasasında hareketlilik başladı. Geçtiğimiz haftaya kıyasla son günlerde ikinci el piyasasında hareketlilik yaşandığını kaydeden Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Başkanı Yalçın Yalçın, "Piyasada yaklaşık 10 gün önce bir durgunluk vardı ama şu an için piyasada bir hareketlilik var. Piyasada hafif bir yükseliş var" dedi.

'DÜZENLEME ESNAFI ETKİLEMEKTE'

Üst sınıf araçlara vatandaşların ilgili göstermediğini ifade eden Yalçın, "Yüksek model araçlarda durgunluk yaşanmakta. 250-500 bin TL arasında bulunan araçlara ise talep var. Piyasa güzel, hareketli, insanlar para kazanmaya başlarken, yakında bir ÖTV indirimi olacağı söylentisi bir tedirginlik oluşturdu. Daha önce adına araç alanları ilgilendiren bir konu değil. Hiç araç almamış ve aracı aldığında en az 5 yıl satmaması gerekiyor. Bu kısmi olarak esnafımızı etkilemekte" ifadelerini kullandı.

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'SEKTÖR İÇİN KORSAN SATICILAR BÜYÜK TEHLİKE'

Sektör için en büyük tehlikenin korsan satıcılar olduğunu belirten Yalçın, "Korsan satıcılar yurt genelinde ve Malatya’da bizim satmış olduğumuz araçların çok çok üzerinde satış yapıyor. Yaklaşık 2 yıl öncesine 8 milyon civarında araç satışı yapılmış. Bunların yaklaşık 1 milyon 650 bin civarındaki esnaf tarafından yapılmış. Diğer kalanlar ise korsan satıcılar tarafından satılmıştır. Bu hem biz esnaflara hem de ülkemizin ekonomisine zarar vermektedir. Bunun için hükumetimizin bu konuda tedbirler almasını istiyoruz. Bize 2018 yılında yetki ve yeterlilik belgesi verildi. Yetki ve yeterlilik belgesi faaliyete henüz geçmedi. Yetki ve yeterlilik belgesinin biran önce faaliyete girmesini istiyoruz. Belgemiz faaliyete geçerse korsan araç satıcılarını bir şekilde engelleyeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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Kent merkezinde yer yer bazı işletmelerde ikinci el araç satışı yapıldığını aktararak buna son verilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, "Şehir merkezinde ikinci el araç alım satımı yapmaktadır. Biz galericileri buraya gönderdikleri zaman şehir merkezinde ikinci el araç alım satımı yapılmayacak denildi. Bu durum böyle giderse buradaki esnaf arkadaşlarımızın pek çoğu şehir merkezine gitmeyi düşünüyorlar. Arkadaşlar şehir merkezine gittikleri takdirde, buradaki iş yeri sahipleri mağdur olacak. Bunun için Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye başkanlarımızın tedbir almalarını rica ediyoruz" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Galerici ikinci el araba
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