FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İkinci el otomobil piyasası zorda! Pandemi öncesi ayda 30 araç satıyorlardı şimdi ise 5 tane satabiliyorlar

İkinci el otomobil piyasası zorda! Pandemi öncesi ayda 30 araç satıyorlardı şimdi ise 5 tane satabiliyorlar

20.10.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını ile başlayan ve otomotiv sektörünü vuran çip krizi sıfır otomobil üretimini yavaşlatmış durumda. Sıfır otomobillerin talepleri karşılayamaması ise ikinci el araç fiyatlarının fiyatlarının fırlamasına neden oldu. Galericiler, pandemi öncesi ayda 30 araç satarken şimdi ise ayda 5 araç satamadıklarını belirtti.

Pandemi dönemiyle beraber başlayan ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışın devam etmesiyle oto galerilerdeki araçlar elde kalıyor. Fazlasıyla araç satın aldıklarını ve kotalarının dolduğunu söyleyen galericiler, müşteri bulamadıklarını belirtiyor.

"SATARKEN ÇOK ZORLANIYORUZ"

Araç alım-satımı yapan Ümit Kayıtbey, ikinci el araç satmak için müşteri bulamadığını söyleyerek, “İkinci elde ufak bir hareketlilik var. Araba alırken biz alıyoruz fakat vatandaşa satarken çok zorlanıyoruz. İkinci el otomobil fiyatlarında yüzde 5 gibi bir artış var. Bahara doğru bu artışın yüzde 10 gibi seviyelere yükseleceğini düşünüyorum. Aslında araba satın almayı düşünen vatandaşlarımız var fakat ikinci el otomobil fiyatlarındaki yükseliş devam ettiği için satın alan insan yok. Yurt dışından ülkemize 0 araç girmiyor bu da ikinci el otomobil fiyatlarını yüksek tutuyor. Koronavirüs tamamen biterse piyasanın biraz daha düzeleceğini, dengeleneceğini ve fiyatların düşeceğini öngörüyorum” ifadelerini kullandı.

Toyota CEO'su: Bugün bulan bugün alsın, araçlar elimize ulaştığı dönem hangi kur seviyesinden fiyatlanacağını bilmiyoruzToyota CEO'su: Bugün bulan bugün alsın, araçlar elimize ulaştığı dönem hangi kur seviyesinden fiyatlanacağını bilmiyoruz

"SIFIR ARAÇTA ÜRETİM ARTARSA İKİNCİ EL FİYATLARI DÜŞER"

Pandemi öncesi günde en az 1 araç sattığını belirten Kayıtbey, “Araçlarımızı galerimizde doldurduk, araç bolluğu var fakat istediğimiz satışlara ulaşamıyoruz. Araçlar elimizde kalıyor. Eğer 0 araçlarda üretim artarsa ikinci ellerdeki fiyatlar düşebilir. Üretim artmaz ise fiyatlar daha da yükselir. Pandemi öncesi ayda 30 araç sattığım oluyordu. Şuanda ayda 5 tane araç satıyorum. O zamanlar hedefim günde 1 araç satmaktı şu anda ayda 4-5 tane satmak. Ayda 10 araç satarsam seviniyorum.

"İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DİĞER ÜLKELERDE DE YÜKSELDİ"

İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın devam edeceğini ve araç alım kotalarının dolmasına rağmen müşteri bulamadığını belirten Cem Ödül, “İkinci el piyasasında fiyatlar çok yükselmiş durumda malum dünyada oluşan salgın hastalık yüzünden araç fiyatları bir türlü inmek bilmiyor. Avrupa, Amerika ve diğer kıtalardaki araç üretimlerinin yüzde 70’i bittiği için fabrikalar yüzde 30 üretim yapıyor ve buna göre diğer ülkelere araç yolluyor. Bu yüzden her ülkenin iç piyasasında ikinci el otomobil fiyatları yüzde 60 veya yüzde 100 yükselmiş durumda. Pandemi tamamen bitse bile ithalat başlasa da bir piyasa oluştuktan sonra fiyatların bir daha kolay kolay düşeceğini sanmıyorum. Galerimizde araba fazlasıyla var kotamızı doldurmuş durumdayız fakat iş arabayı satmaya geldiğinde müşteri bulmakta çok zorlanıyoruz. İkinci el araç var fakat alıcı yok” şeklinde konuştu. (İHA)

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu! İşte en uygun sıfır otomobil fiyatlarıEkim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu! İşte en uygun sıfır otomobil fiyatları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisiRaflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi
Tekirdağ'da mide bulandıran olay! İki kız çocuğunu da taciz etmişTekirdağ'da mide bulandıran olay! İki kız çocuğunu da taciz etmiş
Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Rekabet Kurulundan Sahibinden'e soruşturma

Rekabet Kurulundan Sahibinden'e soruşturma

Merkez Bankasının faiz kararı doları nasıl etkileyecek?

Merkez Bankasının faiz kararı doları nasıl etkileyecek?

Milyonları ilgilendiren teklif!

Milyonları ilgilendiren teklif!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.