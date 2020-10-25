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İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik sürüyor!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.10.2020 14:05 | Son Güncelleme

Gaziantep’te her pazar günü kurulan ikinci el oto pazarında ne alıcının ne de satıcının yüzü gülüyor. Yüzlerce satılık araçtan oluşan uzunca kuyruğu gezen vatandaşlar sadece bakmakla yetiniyor.

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik sürüyor!

Son yılların en yüksek ikinci el araç piyasasında fiyatlar gerileme eğilimi göstermezken, alıcılar bakmakla yetiniyor. Fiyatların çok yüksek olduğundan şikayet eden vatandaşlar, umutla piyasanın normale dönmesini bekliyor.

'SATAN DA ALAN DA MEMNUN DEĞİL'

1999 model 89 bindeki otomobilin 35 bin liradan, 2010 model 130 bindeki otomobilin 140 bin liradan alıcısını beklediği oto pazarında bütçesine göre araç arayan Adem Yıldırım, “Piyasada iki haftadır araştırma yapıyorum ve maalesef piyasa uçmuş durumda. Bir orta halli ailenin alabileceği bir araba yok, bütçeyi aşırı aşıyor. Bu şekilde bir ailenin buradan araba alması imkansız bir şey. Satıcı da piyasa neyse ona göre yazmak zorunda, onlar da yüksek fiyat vermek istemiyor. Burada satan da memnun değil, alıcı da memnun değil” dedi.

'2021'İN SON SINA KADAR DEVAM EDER'

Arabasını satmak için oto pazarına getiren Abdullah Yaş ise, sadece aracı pazara getirdiklerini ifade etti. Alıcının olmadığını kaydeden Yaş, "Fiyatlar yüksek, bunun da başlıca nedeni günümüzde dolar yükseliyor, dışarıdan gelen arabalarda kur bazında olduğu için bu da etkiliyor. Pandemi de olunca zorlaştı. Ben fiyatların düşeceğini zannetmiyorum, daha da yükseleceğini düşünüyorum. 2021’in sonuna kadar böyle devam eder diye düşünüyorum" ifadelerin kullandı.

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(İHA)

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