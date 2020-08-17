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İkinci el otomobil satışında yeni düzenleme

OTOMOTİV HABERLERİ  | 17.08.2020 10:06 | Son Güncelleme

Son aylarda hareketliliğin zirve yaptığı ikinci el araç pazarına yönelik yeni bir düzenleme geldi. ikinci el araç alım satımı yapanların 31 Ağustos’a kadar yetki belgesini alması gerekiyor.Yeni dönemde 1 yıl içinde yetki belgesi olmadan 3’ten fazla araç satanlara yaptırım uygulanacak.

İkinci el otomobil satışında yeni düzenleme

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sektörü düzene sokacak, kayıt dışılık ve haksız rekabetin önüne geçilmesini sağlayacak yönetmelik sektörde heyecanla bekleniyordu. Uzun zamandır konu ile ilgili çalışmalar yürüten Motorlu Araç satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de 60’ın üzerinde ilde faaliyet gösteren, 70 bin dolayında motorlu araç satıcısını temsil eden Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nun Genel Başkanı Erkoç, sektörde yaşanan sıkıntıların giderilmesinde önemli rol oynayacak yeni yönetmeliğin tüm sektör için büyük bir adım olduğunu ve sektöre önemli ölçüde çeki düzen getireceğini, kayıt dışılığın da önüne geçileceğini ifade etti.

Düzenleme ile ikinci el araç ticaretinin daha güvenilir bir şekilde yapılacağına işaret eden Erkoç, şunları kaydetti:

‘’Sektörümüzün uzun zamandır beklediği yönetmelik bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Öncelikle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklarımız ve emeği geçen herkese tüm sektör adına teşekkürlerimi sunarım. Sektördeki düzensizlik, yaşanan mağduriyetler, haksız rekabet ve kayıt dışının önemli ölçüde önüne geçilecek. Yetki belgesi olmayanlar 31 Ağustos 2020 tarihine kadar belgelerini almak zorunda olacaklar. 1 Eylül 2020 itibariyle zorunlu kılınan Yetki Belgesi ile araç alım satım işiyle uğraşan kişiler belgesi olmadan araç alış satışı yapamayacak. Bu işle uğraşanlar, MASFED MYM tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüklerine başvurulacak ve Yetki Belgesini alacak. Kişiye özel olarak düzenlenecek Yetki Belgesinin geçerlilik süresi ise 5 yıl olacak. Bu belge olmadan satış yapan kişilere ceza uygulanacak; kayıt dışı alım satım yapan kişiler Maliye Bakanlığı tarafından vergi mükellefi yapılacak. Böylelikle kayıt dışılık ortadan kalkacak, vergi kaçakçılığı son bulacak, devletimizin vergi kaybı ortadan kalkacak. Yeni düzenleme tüm sektör ve ülkemiz için hayırlı olsun.’’

YÖNETMELİK NE GETİRİYOR?

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekiyor.

Bir takvim yılı içinde 3’ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı ticari faaliyetler takip edilerek yaptırım uygulanacak.

Satışı yapılan taşıt sayısı hesaplanırken, Türkiye Noterler Birliğinden alınan veriler esas alınacak aynı kişinin hem kendi adına hem de vekâleten yaptığı tüm satışlar dikkate alınacak.

Artık ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecek. Ayrıca belediyelere getirilen yükümlülükler ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin ruhsat düzenlenen işletmeler de Bakanlıkça takip edilecek ve yetki belgesi almadan faaliyette bulunan işletmeler belirlenecek.

İlanlarda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek, bu yükümlülüklere uymayan işletmelere para cezası uygulanacağı gibi yetki belgesi de iptal edilebilecek.

Ekspertiz raporunun satıştan önceki üç gün içinde alınması gerekecek, bu süre içinde alınmaması durumunda, rapor alınmamış gibi işlem görecek.

İkinci el taşıt alım satımındaki nakit ödemelerde “Güvenli Ödeme Sistemi”nin kullanılması zorunlu hale getirildi. “Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde, taşıt alım satımında yaşanan dolandırıcılık ve sahtecilik faaliyetleri ile çalınma riskleri bertaraf edilecek, para transferlerinin hızlı ve kolay biçimde yapılması ve kayıt altına alınması sağlanacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
zaten öncede 3 TANEYDİ NEYİN KAFASI
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