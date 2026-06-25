İkinci el otomobil satışları neden düştü? Araç almak için doğru zaman mı?

İkinci el otomobil piyasasında satışlar mayıs ayında son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Sektörde yaşanan durgunlukta sıfır araçlara yönelik kampanyalar, yüksek kredi faizleri ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar etkili oldu.

A Haber'de yer alan habere göre, ikinci el araç piyasasında satış hacmi son dönemde belirgin şekilde düşerken, tüketicilerin sıfır araçlara yönelmesi ikinci el pazarını olumsuz etkiledi. Özellikle otomobil markalarının sunduğu indirimler ve cazip finansman seçenekleri, alıcıların tercihlerinde önemli rol oynuyor.

SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI VE KREDİ FAİZLERİ ETKİLİ

Piyasadaki son durumu değerlendiren otomotiv uzmanı Gökseler Erkoyuncu, ikinci el satışlarındaki gerilemenin temel nedenlerini şöyle değerlendirdi:

"Özellikle sıfır araç kampanyalarının fiyatlardaki ciddi düşüşleri ve finans imkanları tabii ki ikinci ele doğal olarak sirayet ediyor. Özellikle sıfır araç kampanyaki rakamlar da ortaya çıkınca buradaki rakamların bu kadar para verdikten sonra gelip sıfırını alırım gibi düşüncesinin de çok büyük etkisi var. Tabii kredi faizlerinin yüksek olması BDDK'nın dezenflasyon süreciyle etkili olarak tabii ki bu krediye ulaşımın da daha az olması buradaki satış rakamlarını ciddi manada etkiliyor. Çünkü şu an 2 milyon üzerinde bir araç satın almak isterseniz burada bir kredi kullanma imkanınız yok."

YAZ AYLARINDA GÜÇLÜ SATIŞ BEKLENMİYOR

Mayıs ayında yaşanan satış düşüşünde takvim etkisinin de önemli rol oynadığına dikkat çeken Erkoyuncu, iş günü sayısının düşük olmasının satış rakamlarını doğrudan etkilediğini ifade etti. Bu nedenle mayıs ayı verilerinin piyasanın genel görünümünü tek başına yansıtmadığını belirten Erkoyuncu, yaz aylarında, özellikle temmuz ve ağustos döneminde güçlü satış rakamları beklenmediğini söyledi. Tatil sezonunun ardından ise piyasanın yeniden normal seyrine dönmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.