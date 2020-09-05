İkinci el otomobil satışlarında yeni düzeleme! Ekspertiz raporu zorunlu oldu

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU

Buna göre ikinci el araç ticareti yapanlara yeni yükümlülükler getirildi. Artık yetki belgesine sahip olmayan kişiler yılda 3 adetten fazla araç satamayacak. Yetki belgeli satıcılar ise ellerindeki araçları satarken, 8 yaşını geçmemiş ve 160 bin kilometrenin altındaki araçlar için ekspertiz raporu almaları gerekecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan oto ekspertizi Cihan Acar, yeni düzenlemenin ikinci el araç piyasasını hareketlendireceğini ve vatandaşların mağduriyet yaşamadan güvenle araç satın alabilmesini sağlayacağını söyledi.

OTO EKSPERTİZLER MEMNUN

Yeni düzenlemede yüz kızartıcı suç işlemiş kişilerin yetki belgesi alamayacağı belirtildi. Oto ekspertizi Cihan Acar, düzenlemenin dolandırıcılara karşı vatandaşları koruyacağını vurguladı. Uzun zamandır bu düzenlemeyi beklediklerini ifade eden Acar, “Zaten uzun zamandır bu düzenleme konuşuluyordu, nihayet de geldi. İnsanların da güvenli bir ortamda, sürprizlere kapıyı kapayarak daha güvenli ticaret yapabilmesi, insanların kandırılmasının da önüne geçecek bir uygulama. Araç almak bir yükümlülüktür aslında, insanlar araba alırken araçlarını ekspertize sokacak. Tabii bununla ilgili sokacakları ekspertize de bir standart getirildi. Hizmet yeterlilik belgesine sahip olan firmalardan, TSE hizmet belgesine sahip olan firmalardan belgelerini alarak, noterden bu belgelerle satış yapabilecekler” diye konuştu.