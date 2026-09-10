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İkinci el otomobilde beklenmedik hareket! Fiyatlar ilk kez...

İkinci el otomobil piyasasında uzun süredir beklenen değişim sonunda başladı. Yılın ilk aylarından bu yana görülmeyen hareketlilik fiyatlara da yansıdı.

İkinci el otomobilde beklenmedik hareket! Fiyatlar ilk kez...
Aleyna Türkmen

İkinci el otomobil piyasasında 2026 yılının dikkat çeken değişimlerinden biri Ağustos ayında yaşandı. Yılın başından bu yana ilk kez ilan fiyatlarında aylık bazda düşüş kaydedildi. Temmuz ayında 917 bin 614 TL olan ortalama ilan fiyatı, Ağustos ayında 913 bin 817 TL seviyesine indi.

Uzun süredir sıfır otomobil kampanyaları ile altın ve gümüş fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle beklenen canlılığı gösteremeyen ikinci el otomobil piyasasında Ağustos ayında hareketlenme görüldü. Tüketicilerin farklı yatırım araçlarındaki pozisyonlarını nakde dönüştürmesi ve sıfır araçlardaki kampanyaların oluşturduğu fiyat avantajı, ikinci el piyasasına yansıdı.

İkinci el otomobilde beklenmedik hareket! Fiyatlar ilk kez... 1

İKİNCİ ELDE FİYATLARDA GERİLEME BAŞLADI

Otomobil üreticilerinin sıfır araç satışlarını artırmak amacıyla devam ettirdiği kampanyalar, ikinci el otomobillerin fiyatlarında da aşağı yönlü bir baskı oluşturdu. Sıfır araçlardaki fırsatlardan yararlanmak isteyen tüketicilerin yanı sıra altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrasında yatırımlarını nakde çevirenlerin oluşturduğu talep, piyasadaki durgunluğun kısmen kırılmasını sağladı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ağustos ayında ilan fiyatları yılın başlangıcından bu yana ilk kez aylık bazda yüzde 0,42 oranında geriledi. Enflasyon etkisi çıkarıldığında ise ikinci el otomobil fiyatlarındaki reel düşüş yüzde 2,21 olarak hesaplandı.

İkinci el otomobilde beklenmedik hareket! Fiyatlar ilk kez... 2

İLANLARDA RENAULT VE CLIO ZİRVEDE

Ağustos ayında ikinci el otomobil ilanlarında en fazla yer alan markalar Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen şeklinde sıralandı.

Modeller incelendiğinde ise ilanlarda en fazla görülen otomobiller Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.

İkinci el otomobilde beklenmedik hareket! Fiyatlar ilk kez... 3

1 MİLYON TL ALTINDAKİ ARAÇLAR ÖNE ÇIKIYOR

İkinci el otomobil ilanlarının fiyat aralıklarına göre dağılımında 1.000.000 TL ve altındaki araçların ağırlığı Ağustos ayında da devam etti. 600.000 TL'ye kadar olan otomobiller toplam ilanların yüzde 30'unu oluşturdu.

600.001-1.000.000 TL fiyat aralığındaki araçların payı yüzde 27 olurken, 1.000.001-1.400.000 TL arasındaki otomobiller yüzde 20 oranında yer aldı. 1.400.001-1.700.000 TL aralığındaki araçların ilanlardaki payı yüzde 10, 1.700.000 TL ve üzerindeki araçların payı ise yüzde 14 olarak gerçekleşti.

İkinci el otomobilde beklenmedik hareket! Fiyatlar ilk kez... 4

İLANLARDA YAŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Ağustos ayında 5 yaşa kadar olan otomobillerin ilanlardaki oranı bir önceki aya göre 0,7 puan yükselerek yüzde 26,8'e çıktı. 6-9 yaş grubundaki araçların payı yüzde 16,7 olarak kaydedildi.

10-15 yaş aralığındaki otomobiller ilanların yüzde 30,3'ünü oluştururken, 16-20 yaş grubunun oranı yüzde 10,9 oldu. 20 yaş ve üzerindeki araçların ilanlardaki payı ise yüzde 15,4 olarak gerçekleşti.

İkinci el otomobilde beklenmedik hareket! Fiyatlar ilk kez... 5

BENZİNLİ ARAÇLARIN PAYI ARTTI, DİZEL GERİLEDİ

Yakıt türlerine göre Ağustos ayındaki ilan dağılımında da dikkat çeken bir değişim yaşandı. Benzinli otomobillerin ilan oranı bir önceki aya kıyasla 6,3 puan artarak yüzde 45,3'e yükseldi.

Dizel araçların ilanlardaki payı ise 4,7 puanlık düşüşle yüzde 36,5 seviyesine geriledi. Elektrikli otomobillerin oranı yüzde 1, hibrit araçların oranı yüzde 2,3 olarak kayıtlara geçti.

LPG'li araçların ilanlardaki payında da düşüş görüldü. Bu araçların oranı önceki aya göre 1,4 puan azalarak yüzde 14,8'e indi.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil ikinci el araba ikinci el araç
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