İkinci el otomobilde büyük tuzak! ‘Komploya bakın’ diyerek anlattı duyanlar inanamadı!

İkinci el araba alım satımında ortaya çıkan yeni tuzak ‘pes’ dedirtti. Araba alış ve satışında çok uyanık olmanız gerek,komploya bakın!!

Genç bir kadın sosyal medya platformu X'te paylaştığı görüntülerde dolandırıcılar ile başına gelen bir olayı anlattı. Video kısa sürede gündem olurken ‘Sazan Sarmalı’ olarak adlandırılan bu taktikle dolandırıcılar, satıcının ilk önce araba ilanına koyduğu fiyat teklifini kabul edip aracı çok beğendiğini söylüyor ardından da almak için hemen harekete geçiyor.

Arabasını istediği tutardan sattığı için mutlu olan satıcı ile iletişime geçen dolandırıcı, araba ilanının kaldırılmasını istiyor. Satıcı ilanı kaldırdıktan hemen sonra ise asıl oyun başlıyor. Dolandırıcı kendi açtığı ilan üzerinden satıcının arabasının fotoğraflarını kelepir fiyata satışa sunuyor.

ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK OYUN

Aracın normal fiyatının altında satıldığını gören alıcılar arabaya dolandırıcı ilanı üzerinden talip oluyor. Dolandırıcı ise oyunun anlaşılmaması için satıcıya aracı kardeşinin alacağını, alıcıya ise arabasını kardeşinin teslim edeceğini aracı çok uygun fiyata satacağı için de alıcının ödeyeceği tutarı söylememesini rica ediyor.

Oyundan habersiz iki mağdur dolandırıcının ayarladığı şekilde buluşuyor ve arabada anlaşıyor. Anlaşılan fiyata aracı almak için noterde beklerken parayı atan alıcı dolandırıcıya ulaşamıyor. Satıcı ise kendisine para gelmediğini belirterek aracını satamayacağını söylüyor ve oyun deşifre oluyor.

BİRİ PARASINI KAPTIRIYOR DİĞERİ SUÇA ORTAK SAYILIYOR ANCAK İKİSİ DE MAĞDUR

Parayı atan alıcı karşısında bir muhatap bulamıyor ve parası uçup gidiyor. Satıcı ise dolandırıcıya yataklık suçundan karakolluk oluyor.

Bu taktik ile birçok insanın dolandırıldığını ve kendilerinin son anda işin içinde bir gariplik olduğunu anlayıp vazgeçtiklerini dile getiren genç kadın, olayı baştan sona anlattığı videoyu paylaştı. Videonun altına ise kısa sürede yorum yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları;