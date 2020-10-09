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İkinci el otomobilde en çok satılan 10 marka

OTOMOTİV HABERLERİ  | 09.10.2020 11:48 | Son Güncelleme

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları arasında ilk 3; Volkswagen, Renault ve Ford olarak belirlendi.

İkinci el otomobilde en çok satılan 10 marka

İkinci el online pazarda, bu yılın eylül ayında da en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen (VW) oldu. VW'nin ardından Renault ve Ford sıralandı.

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, eylül ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 191 bin 252 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 38 artış, geçen aya göre yüzde 15 düşüş gözlendi.

Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Bu yılın eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 594 adet satışla Volkswagen oldu.

Renault 24 bin 490 adetle ikinci ve Ford da 19 bin 243 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Ardından 17 bin 117 adetle Fiat, 11 bin 240 adetle Opel, 10 bin 472 adetle BMW, 10 bin107 adetle Hyundai, 9 bin 794 adetle Mercedes Benz, 8 bin 399 adetle Peugeot ve 7 bin 259 adetle Toyota sıralandı.

Söz konusu markaların eylül satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.

EYLÜLDE EN YAVAŞ BMW SATILDI

Eylül ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 29 gün oldu.

En hızlı satılan marka 24 günle Hyundai, en yavaş satılan ise 33 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.

PASSAT ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

Satışlarda, VW'nin Passat modeli 8 bin 296 adetle ilk sırada yer aldı. Passat'ı 6 bin 7040 adetle Renault Clio ve 6 bin 378 adetle de Ford Focus izledi.

Ardından 5 bin 568 adetle Renault Megane, 5 bin 270 adetle Renault Fluence,5 bin 262 adetle Opel Astra, 4 bin 748 adetle Toyota Corolla, 4 bin 582 adetle VW Golf, 4 bin 343 adetle VW Golf ve 3 bin 989 adetle de BMW 3 Serisi sıralandı.

TİCARİDE EN ÇOK SATILANLAR

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 3 bin 767 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.

Bunu, 3 bin 735 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 3 bin 562 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 582 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 33 adetle VW Caddy, 1.906 adetle VW Transporter, 1.258 adetle Renault Kangoo, 1.243 adetle Ford Transit, 1.164 Peugeot Partner ve 945 adetle de Citroen Berlingo takip etti.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASINI ANALİZ EDİYOR

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'de ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

İkinci elde bir araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.

KAYNAK:AA

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