İkinci el otomobilde en çok satılan 10 marka

İkinci el online pazarda, bu yılın eylül ayında da en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen (VW) oldu. VW'nin ardından Renault ve Ford sıralandı.

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, eylül ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 191 bin 252 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 38 artış, geçen aya göre yüzde 15 düşüş gözlendi.

Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Bu yılın eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 594 adet satışla Volkswagen oldu.

Renault 24 bin 490 adetle ikinci ve Ford da 19 bin 243 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Ardından 17 bin 117 adetle Fiat, 11 bin 240 adetle Opel, 10 bin 472 adetle BMW, 10 bin107 adetle Hyundai, 9 bin 794 adetle Mercedes Benz, 8 bin 399 adetle Peugeot ve 7 bin 259 adetle Toyota sıralandı.