İkinci el otomobilde fiyat dengesi değişti! Yıllık artış geriledi

İkinci el otomobil piyasasında ekim ayına ilişkin fiyat verileri belli oldu. Ekimde araç fiyatları aylık bazda yükselişini sürdürürken yıllık artış oranında gerileme yaşandı. İlk 10 aylık dönemdeki fiyat değişimi ise enflasyon ve döviz kurlarının altında kaldı.

Kamuya açık verilerin analiz edilmesiyle hazırlanan yapay zeka destekli fiyat endeksine göre, ikinci el otomobil fiyatları ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Yıllık fiyat artışı ise eylül ayındaki yüzde 8 seviyesinden ekimde yüzde 7,2'ye geriledi.

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARINDA YILLIK ARTIŞ GERİLEDİ

Ekim ayı verileri, ikinci el otomobil piyasasında fiyat yükselişinin devam etmesine rağmen artış hızının yavaşladığını gösterdi. Yıllık yüzde 7,2'lik artış, aynı dönemde yüzde 29,8 olarak gerçekleşen enflasyonun oldukça altında kaldı.

2026'nın ilk 10 ayında ikinci el araç fiyatlarındaki yükseliş yüzde 6,8'de kaldı. Böylece otomobil fiyatları, döviz kurlarındaki değer kazancının gerisinde bir performans sergiledi.

DOLAR VE AVRODAKİ YÜKSELİŞİ YAKALAYAMADI

Söz konusu 10 aylık dönemde dolar yüzde 16,2, avro ise yüzde 10,8 değer kazandı. İkinci el otomobil fiyatları nominal olarak yükselmiş olsa da enflasyon ve döviz kurlarındaki artışla karşılaştırıldığında reel anlamda düşüş yaşandı.

Böylece ikinci el araçlar, yılın ilk 10 ayında hem enflasyonun hem de dövizdeki değer artışının altında kaldı.

SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI İKİNCİ EL PİYASASINI DA ETKİLEYEBİLİR

Yılın sonuna yaklaşılırken sıfır kilometre otomobil pazarındaki kampanyalar, ikinci el piyasası açısından da önem taşıyor. Özellikle araçlarını yenilemeyi planlayan tüketicilerin tercihleri, ikinci el otomobil alım satım hareketliliğine yansıyabilecek gelişmeler arasında bulunuyor.

Küresel gündemdeki gelişmelerin yanı sıra yerel piyasalar ve fon piyasalarındaki hareketlilik de tüketicilerin birikimlerini değerlendirme yöntemlerini ve nakit planlamalarını etkileyebiliyor. Bu tercihlerinin önümüzdeki dönemde ikinci el araç alım ve satım kararlarında belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

YILIN SON İKİ AYI İÇİN FİYAT BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

Ekim ayı verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan şirketin Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el otomobil fiyatlarının kontrollü seyrini koruduğunu ifade etti.

Küresel gelişmelerin yanı sıra hem yerel hem de ulusal piyasalardaki dalgalanmaların tüketicilerin nakit planlamaları üzerinden araç alım satım kararlarına yansıyabileceğini belirten Gözelekli, yılın son iki ayına ilişkin beklentilerini de paylaştı.

Gözelekli, "Yılın son iki ayında, sıfır araç kampanyalarının alıcıların seçeneklerini genişleterek araç yenileme talebini desteklemesini, fiyatların ise rekabetin etkisiyle mevcut seviyeleri etrafında sınırlı değişim göstermesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır