İkinci el otomobilde fiyatlar artıyor! 40 bin liralık bir otomobil yaklaşık 50 bin lira oldu

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, haziran ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 181 bin 568 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48, mayısa göre de yüzde 3 artış kaydedildi.

Yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, yüzde 12 artarak 939 bin 467 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 6 ayında 838 bin 379 adetlik satış olmuştu.

İlk yarıda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 71'İ SATILDI

Ocak-haziran döneminde ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi, 2019'un ilk yarısına göre yüzde 19 artarak 1 milyon 324 bin 751 adet oldu.

İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 71'i satıldı.

Segment bazında ele alındığında ikinci el online araç pazarında yılın ilk yarısında pazarın lideri, 372 bin 449 adetlik satış ve yüzde 48,6 pay ile C segmenti oldu.