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İkinci el otomobilde son gün telaşı! Ellerindeki araçları zararına satıyorlar

14.09.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil piyasası için Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatların önüne geçmek için otomobil satışları için 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirdi. Düzenleme ve denetimler yarın başlıyor. Sınırlama için son güne girilirken galericileri telaş sardı. Bazı galericiler, 6 ay 6 bin kilometre yasağına uymayan otomobilleri aldıkları fiyata, düşük bir karla ya da zararına ellerinden çıkardı.

İkinci el otomobilde son gün telaşı! Ellerindeki araçları zararına satıyorlar

Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay yasal düzenleme yaptığı ve denetimlerine yarın başlanacak 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasında günlere girildi. Galericiler panik halde elindeki sıfır aracın yasal düzenlemeye takılmaması için maliyetine satmaya çalışıyor. Bazı galericiler karlarından vazgeçerek satış yaptıklarını dile getirdi. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Yeni çıkan 6 ay 6 bin kilometre genelgesinden dolayı biz sıfır araç satamayacağız. Bunları kayıt dışı diye tabir ettiğimiz kişiler alıp satıyor. Biz son 1 ayda bu tarzda elimizde bulunan araçları sattık. Bizler kar olanlarından feragat edip elimizdeki o tarz araçların birçoğunu sattık" dedi.

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FİYATLARDA YÜZDE 7 DÜŞÜŞ YAŞANDI

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel "Piyasada son 3 aydan beri durağanlık yaşanıyor. Yaz sezonu, bayramın araya girmesi, ÖTV hakkında yapılan açıklamalar bunların hepsini üst üste koyunca son 3 ayda otomobil piyasasında durgunluk yaşandı. Fiyatlara da yansıdı, yüzde 3 ile yüzde 7 arasında fiyatlarda bir düşüş meydana geldi. Önümüzdeki 1 ay içerisinde fiyatlar tekrar normal seyrine gelecek. Öncelikle şunu belirtmek lazım, biz zaten sıfır araç alıp satamıyoruz. Bayiden biz araç alamıyoruz. Yeni çıkan 6 ay 6 bin kilometre genelgesinden dolayı biz sıfır araç satamayacağız. Bunları kayıt dışı diye tabir ettiğimiz kişiler alıp satıyor. Biz son 1 ayda bu tarzda elimizde bulunan araçları sattık. Bizler kar olanlarından feragat edip elimizdeki o tarz araçların birçoğunu sattık. Kalanlarsa elimizde bir maliyet olarak kalacak bir külfet getirecek. Devletimizin bu uygulamadan vazgeçeceğini umuyoruz" dedi.

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"ELİMİZDEKİ ARAÇLARI MALİYETİNE VE MALİYETİNİN ALTINA SATTIK"

Oto galeri sahibi Ziya Uzunpınar ise, "45 gündür işler durgun. Elimizde sıfır araç değil de 2 adet 2 bin kilometrede olan aracımız vardı. 6 ay 6 bin kilometre yasası gündeme gelince, ben bir tanesini zararına verdim, bir tanesini de cüzi bir karla sattım. Sadece elimizden çıksın da 6 ay 6 bin kilometre yasasına takılmayalım diye. Daha çok değer kaybı olmasın diye, elimizdekileri maliyetine ve maliyetinin altına araç sattık. Galericiyiz ama bizim tamamen işimize taş kondu. Esnaf çok mağdur edildi. 15'inden sonra fiyatlarda gerileme değil yükselme olacağını düşünüyorum" dedi. (DHA)

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6 AY VE 6 BİN KM UYGULAMASI NE?

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak bu taşıtların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek.

Bu kapsamda, 16 Ağustos 2022'den önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı için bu kişilere tanınan süre 15 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden bu taşıtların pazarlama ve satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacak.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlere getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması denetimlerine 15 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başlanacak.

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Satış kayıtları günlük olarak takip edilecektir.

Kamuoyunda 6 ay ve 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması olarak bilinen düzenlemeye yönelik denetimler, Ticaret Bakanlığınca 3 farklı kanal üzerinden gerçekleştirilecek.

Türkiye Noterler Birliği tarafından tüm ayrıntılarıyla birlikte Ticaret Bakanlığına iletilen ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları günlük takip edilecek.

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PARA CEZASI VAR

Yarından itibaren ilgili bilgi sistemi üzerinden günlük olarak 6 ay ve 6 bin kilometrenin altında yapılan satışlar sorgulama ekranları aracılığıyla takip ve kontrol edilecek. Yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin pazarlama ve satış kısıtlaması dahilindeki her bir satışına doğrudan idari para cezası uygulanacak.

Ticari faaliyet kapsamında (bir takvim yılında 3’ten fazla satış yapan) yetki belgesi olmadan doğrudan veya vekaleten otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki satışları tespit edilecek ve söz konusu satışlara ilişkin izahat talep edilecek.

Yapılan inceleme neticesinde ticari faaliyet kapsamında yapıldığı tespit edilen bu tür satışların her biri için satış yapan gerçek veya tüzel kişilere idari para cezası uygulanacak. Bu kişilere ayrıca yetki belgesi bulunmaksızın ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunmaktan da idari para cezası verilecek.

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Satış kayıtları üzerinden yapılan denetimlerde ekspertiz raporu alma ve bu raporu notere ibraz etme yükümlülüğü de kontrol edilecek.

Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunuyor. Satış kayıtları üzerinden Ticaret Bakanlığınca yapılacak denetimler kapsamında bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında da ayrıca idari para cezası uygulanacak.

İŞ YERLERİ DENETLENECEK

Yarından itibaren Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla 81 ilde oto galericiler, araç kiralama firmaları ve yetkili bayilerde iş yeri denetimleri yapılarak 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki taşıtlara yönelik pazarlama ve satış faaliyetleri incelenecek.

Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek iş yeri denetimleri belirli aralıklarla bu alanda faaliyet gösteren tüm işletmeler nezdinde devam edecek.

Ayrıca, 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması kapsamındaki taşıtların satış veya pazarlamasının yapıldığına yönelik şikayetler kapsamında Ticaret İl Müdürlükleri tarafından doğrudan iş yeri denetimleri gerçekleştirilecek.

Söz konusu kısıtlamalar kapsamındaki taşıtların bu işletmelerde pazarlanmasına yönelik faaliyetlerin tespit edilmesi halinde durum tutanak altına alınarak düzenlemeye aykırılık teşkil eden hususu destekleyici bilgi ve belgeler ile birlikte Ticaret Bakanlığına iletilecek.

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TAŞIT İLANLARI DENETLENECEK

İlan sitelerinde pazarlaması yapılan taşıtlara ilişkin ilan bilgileri düzenli olarak bu sitelerden temin edilerek söz konusu pazarlama ve satış faaliyetleri de takip edilecek.

Yapılan takip, kontrol ve denetimler neticesinde 6 ay ve 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı hareket eden oto galericiler, araç kiralama firmaları, yetkili bayiler ile ticari faaliyet kapsamında satış yapan tüm gerçek veya tüzel kişilere her bir satış için ayrı ayrı olmak üzere idari para cezası uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı ikinci el oto
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