İkinci el otomobilde talep de fiyat da arttı

İkinci el araç piyasasında hareketlilik sürüyor. Salgınla birlikte üretimin sekteye uğraması sıfır araç stokunu azalttı.

Bununla birlikte döviz kurlarında yaşanan artış ve kamu bankalarının kredi kampanyaları fiyat artışını beraberinde getirdi.

Bir analiz şirketinin pazar raporuna göre, temmuz ayında ikinci el otomobillerin fiyatı yüzde 7,5 oranında artarken, yılbaşından bu yana yaşanan fiyat artışı yüzde 35'e ulaştı.

Raporda, fiyat artış trendinin biraz yavaşlaması ancak devam etmesinin beklendiği bildirildi.

İLK YARIDA 4 MİLYON ADET İKİNCİ EL ARAÇ SATILDI

Vatandaş ikinci elde en çok 5-10 yaş arasını tercih etti. Alınan araçların yüzde 24'ü 1-4 yaş aralığında. Yüzde 52'si 5-10 yaş araçlardan, yüzde 24'ü de 11 ve üzerindeki yaş aralığındaki araçlardan oluştu.

İnternet üzerinden ilana çıkan araçların yüzde 65'i kendisine alıcı bulurken, satışlarda binek araçların payı yüzde 84, hafif ticarinin payı yüzde 16 olarak belirlendi.

Şu an satılık araçların yüzde 44'ü yani yarıya yakını için 100 bin liranın üzerinde bir fiyat isteniyor.

Buna rağmen yıl sonuna kadar satışların 8 milyonu bulması ve fiyat artışının da sürmesi bekleniyor.

