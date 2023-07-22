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İkinci el otomobilde yeni dönem! 1 haftada 20 binden 5 binin altına düştü: Vekalet ile araba satışı…

22.07.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı’nın 15 Temmuz’da uygulamaya başladığı sıfırdan pahalı ikinci el arabalar için aldığı kararın ardından, ilan sayılarında ciddi bir azalma görüldü. Karar öncesinde 20 bin olan ilandaki araç sayısı 5 binin altına düştü. Bakanlık ayrıca ikinci el otomotiv satışında birinci derece yakın akrabaları dahil olmak üzere bunların üzerinden vekaletle satış yapan kişilerin incelemeye alındığını açıkladı.

İkinci el otomobilde yeni dönem! 1 haftada 20 binden 5 binin altına düştü: Vekalet ile araba satışı…

Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç fiyatının sıfır araçtan pahalı satışına ilişkin getirdiği ilan yasağı etkisini gösterdi. Bakanlığın 15 Temmuz’da uygulamaya başladığı ilan yasağı öncesinde, ilan platformlarında 20 bin olan ilandaki araç sayısı 5 binin altına düştü. Ticaret Bakanlığı ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulandığını hatırlatırken, bu konuda muhataplarına tebliğ sürecinin başladığını duyurdu.

OTOMOBİL TRAFİK (4)

İLAN SAYISI 4’TE 3 AZALDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile ikinci el taşıtların sıfır taşıt fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanmasının 1 Ocak 2024’e kadar yasaklandığı hatırlatıldı. Bu kapsamda ilan platformlarının, ilan aşamasında tüm gerçek ve tüzel kişileri uyardığı kaydedilirken, buna rağmen aykırı davranışta bulunanların Bakanlığa iletildiği vurgulandı.

İlgili yasak başlamadan önce platformlardaki ilan sayısının 20 bin olduğu bilgininin yer aldığı açıklamada, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz’da 7 bine gerileyen ilan sayısının bugünlerde 5 bine kadar gerilediği aktarıldı.

OTOMOBİL TRAFİK (40)

VEKALETEN SATIŞLAR MERCEK ALTINDA

Düzenlemeye aykırı hareket edenlere 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulandığına değinilen açıklamada, bireysel satışlarda yıl içinde en fazla üç araç satışına izin verildiği belirtildi ve “Bunun üzerindeki satışlar ticari faaliyet kabul edildiğinden dolayı cezai müeyyide gerektirmektedir. Birinci derece yakın akrabaları dahil olmak üzere bunların üzerinden vekaletle satış yapan kişiler Bakanlığımızca incelemeye alınmış olup, gerekli cezai işlemleri yapılmaktadır. Bunun yanında, vergi incelemesi kapsamında işlemlerin devamı için tespit edilen şahısların bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmektedir” ifadeleri yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba

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