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İkinci el otoya bayram uğramadı! Sıfırda ise 300 binin altında sadece 4 model kaldı

18.04.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sektör temsilcileri uzun bir süredir bahar aylarının gelmesiyle satışların artacağını ifade ediyordu ancak en hareketli dönemler olan bayram öncesi bile ikinci el araba piyasasında yaprak kıpırdamıyor. Üç ay önce 400 binlerde olan araba ilan sayısı, şu an 700 binlere ulaşmış durumda. Ancak fiyatların 3 ayda yüzde 10 artmasıyla vatandaşlar hayallerini erteledi. Sıfır araçlarda ise 300 bin liranın altında sadece 4 model kaldı…

İkinci el otoya bayram uğramadı! Sıfırda ise 300 binin altında sadece 4 model kaldı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 148 bin 345 satış gerçekleşti. Şubat ayına kıyasla satışlarda yüzde 29 artış olurken, geçen yılın mart ayına kıyasla satışlarda yüzde 19, son 3 yılın ortalamasına bakıldığında da yüzde 11 düşüş kaydedildi. Ancak ikinci el otomobil satışları Ramazan Bayramı’nın ve yaz tatili döneminin yaklaşmasına rağmen yerinde sayıyor.

İkinci el oto veri analiz ve fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bu üç ayda gelen yüzde 10’luk zammın üzerine bir yüzde 10’luk artışın da nisan, mayıs ve haziran dönemini kapsayan süreçte olacağını düşünüyoruz. Arz var ama alım gücü düştüğü için satış alanı oluşmuyor” dedi.

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İLAN ÇOK ALAN YOK

Posta Gazetesi’nde yer alan haberde, yaza yaklaştığımız bahar aylarında normalde satışların çok yükseldiğini anlatan Hüsamettin Yalçın, “Ancak şu an pazar çok zor ilerliyor. Bunu en iyi online ilan sitelerinden görebilirsiniz. Üç ay önce 400 binlerde olan vasıta ilan sayısı, şu an 700 binlere ulaşmış durumda. Herkes ikinci el aracını satmaya çalışıyor ama fazla bir satış alanı olmuyor. Tercih edilen araçların ortalama fiyatı 265 bin TL. Yüzde 56’lık oranla da yine en çok dizel araç talep görüyor” diye konuştu.

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TİCARİLER DE DÜŞTÜ

ASF Otomotiv Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Fidan Soysal da ikinci elde önemli bir yere sahip olan ticari araç satışlarının da düştüğünü söyledi. Soysal, yıllara göre ilk 2 ay satışlarını şöyle özetledi:

“2021 yılının ilk 2 ayı 1 milyon 38 bin 745 adet satılmış, bu yılın aynı döneminde ise 959 bin 906 adet devir işlemi kayıtlara geçmiş. Sadece ilk 2 ay kıyaslandığında bu yılın ikinci el pazarında yüzde 7.58’lik bir düşüş olduğunu görmekteyiz. 2021 Mart ayını incelediğimizde ise kayıtlara geçen devir işlem adedi 690 bin 994. Bu yılın mart ayı sonuçlarının ilk 2 ayda olduğu gibi daha düşük kalacağını söylemek mümkün.”

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“ENFLASYON İNMEZSE ZOR”

Artan fiyatlar sebebiyle tüketicinin tercih ettiği model ve yaş aralığındaki araca ulaşmasının zorlaşmaya devam ettiğine dikkat çeken Zeynep Fidan Soysal, şunları söyledi:

“Enflasyonda gerileme olmadığı sürece talep düşse dahi fiyatların inmesi olasılıklı gözükmüyor. Enflasyon oranının artması, üretici maliyetlerinin yukarıya çıkmasının devamı ve döviz kurlarında yukarı yönlü bir seyir fiyatları artırmaya devam edecektir.”

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“BAREM KISITI KALDIRILMALI”

2021 yılında 7,6 milyon devir adedi olan ikinci el pazarının, 2022 yılında da yine birden fazla devirlerle 6,9 milyonu görmesini beklediklerini belirten Soysal, “En büyük sorun enflasyon, artan maliyetler, otomobil kredilendirme oranlarındaki fiyata göre getirilen barem kısıtları. Özellikle kredide fiyata göre baremlendirilmenin kaldırılması önemli olacaktır. Ayrıca küresel üretim problemleri de sektörü zora sokan bir diğer kritik faktör” dedi.

300 BİN LİRANIN ALTINDA SADECE 4 ARAÇ VAR

Ayrıca sıfır araç piyasasında ise 300 bin kilometrenin altında sadece 4 araç kaldı. Hyundai i10 hatchback 1.0 manuel benzinli 262 bin 400 liradan, Fiat Egea 1.4 Easy manuel benzinli 289 bin liradan, Fiat Panda 1.0 Hybrid Urban hatchback manuel 291 bin liradan, Hyundai i10 1.0 Jump hatchback, yarı otomatik benzinli 294 bin 450 liradan satışa sunuluyor.

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İkinci elde en çok satılan ilk beş otomobil ise şöyle:

  • 2020 Fiat Egea 1.4 manuel benzin – 242 bin TL
  • 2018 Renault Megane 1.5 dizel otomatik – 386 bin TL
  • 2016 Volkswagen Passat 1.6 Comfortline dizel otomatik – 540 bin TL
  • 2016 Ford Focus 1.5 Trend X dizel otomatik 325 bin TL


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