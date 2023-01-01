FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İkinci el piyasası hareketlendi! Talep çok bayilerde araç yok, fiyatlar hızla artıyor

İkinci el piyasası hareketlendi! Talep çok bayilerde araç yok, fiyatlar hızla artıyor

01.01.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil piyasası yeniden hareketlendi. Sıfır araç tedariğindeki sıkıntılar devam ederken, bayilerde araç bulunamıyor. Aradığı otomobili bayilerde bulamayan vatandaşlar da ikinci el piyasasına yönelmeye devam ediyor. Yaşanan hareketliliğe dikkat çeken oto galericiler, 'anormal' bir talep olduğunu belirtirken, araba fiyatlarının hızla arttığını belirtiyor.

Bayilerde sıfır araç bulunamamasından dolayı ikinci el piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Otomobil alacak vatandaşlar, bayilerde istedikleri otomobili bulanmayınca ikinci el piyasasına yöneliyor. Oto galerici Murat Açıkgöz, "Arabaların fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Araçlara karşı anormal bir talep var. Bu yüzden satışlarımız çok iyi. İnsanların şu anda bir beklentisi yok. Fiyatların düşeceği ile alakalı bir beklenti olmadığı için etki ediyor. Bayilerde de araba yok, geçen seneki gibi ikinci el araç sıfırdan daha fazlaya satılıyor. Bu yüzden de talep çok fazla" dedi.

1

"2019 VE ÜZERİ MODELLERİN SATIŞI ÇOK HIZLI İLERLİYOR"

Vatandaşların ikinci ele rağbet gösterdiğini ifade eden Açıkgöz, "İnsanlar 'Bugün arabayı almazsam yarın daha pahalı olacak' diye düşünüyor. Bu yüzden de zaman kaybetmeden almayı düşünüyorlar. En çok modelli araçların satışı oluyor. 2019 ve üzeri modellerin satışı çok hızlı ilerliyor. Marka model hiç fark etmiyor. 500 bin liralık araba da satılıyor, 1.5 milyon liralık arabalar da satılıyor. Hepsi satılıyor" ifadelerini kullandı.

2

20 bin TL'nin üzerinde ceza var... Bunları yapanlar bu yıl yandı 20 bin TL'nin üzerinde ceza var... Bunları yapanlar bu yıl yandı

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2023 yeni ÖTV muafiyet limiti açıklandı! 555 bin lira detayı...2023 yeni ÖTV muafiyet limiti açıklandı! 555 bin lira detayı...
Anahtar Kelimeler:
Otomobil ikinci el araba ikinci el araba fiyatları

En Çok Okunan Haberler

14 yaşındaki kıza kırtasiyede iğrenç taciz! O anlar kamerada...

14 yaşındaki kıza kırtasiyede iğrenç taciz! O anlar kamerada...

Milli Piyango büyük ikramiye hangi şehre çıktı?

Milli Piyango büyük ikramiye hangi şehre çıktı?

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 tam liste açıklandı! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! İşte kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 tam liste açıklandı! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! İşte kazanan numaralar

2023'te yeni düzenlemeler! Her şey değişti

2023'te yeni düzenlemeler! Her şey değişti

Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu

Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu

20 bin TL'nin üzerinde ceza var... Bunları yapanlar bu yıl yandı

20 bin TL'nin üzerinde ceza var... Bunları yapanlar bu yıl yandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı! "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli"

Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı! "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli"

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.