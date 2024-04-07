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İkinci el piyasasında hareketlilik başlayacak! Uzman isim tarih verdi: "O gün satışlar ciddi bir şekilde artacak!”

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.04.2024 07:30
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Mart ayından otomobil satışları rekor kırdı. İkinci el otomobil piyasasında da hareketlilik başladı. Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında son durum ne? Fiyatlar düşecek mi?

İkinci el piyasasında hareketlilik başlayacak! Uzman isim tarih verdi: "O gün satışlar ciddi bir şekilde artacak!”

Türkiye genelinde otomotiv satışları martta 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adet oldu. İkinci piyasasında durgunluk sürerken ekonomist Muhammet Bayram, "Aracınızı satmak için doğru dönem değil ama eğer nakit paranız varsa ikinci el otomobil almak için doğru dönem. Arefe günü satışlar ciddi bir şekilde artacak!” değerlendirmesini yaptı.

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"FİYATLAR HALEN SABİT"

Posta'ya konuşan Bayram, "Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan yükseliş ikinci el fiyatlarına da yansıdı. Geçtiğimiz ay ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 2 ile 3 oranında artış gözlemliyoruz. Ancak etiket fiyatları artmış olmasına rağmen, düşük talep sebebiyle reel fiyatların halen sabit olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

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"NAKİT PARANIZ VARSA İKİNCİ EL ARABA ALMAK İÇİN DOĞRU DÖNEM"

Vatandaşların bayram öncesi araç alımına yöneldiğini belirten Bayram, “Eğer nakit paranız varsa ikinci el araba almak için doğru dönem diyebiliriz. Alırken eğer kredi ile alacaksınız bu bir arabayı da bankaya alıyor olmanız anlamına gelecektir. Eğer nakit paranız daha fazlaysa cüzi bir kredi çekilip bir araç alma noktasına gidilebilir. Ya da peşin para ile alacaksanız ikinci el bir araç alınabilir” diye konuştu.

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"ARAÇ ALMA İHTİYAÇLARINI ERTELEYEREK PARALARINI DAHA VERİMLİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİREBİLİRLER"

Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Mevduat faizleri yüksek seviyede seyrediyor. Vatandaşlar şu an için araç alma ihtiyaçlarını erteleyerek paralarını daha verimli şekilde değerlendirebilirler. Öte yandan aracınızı satmak için doğru bir dönem değil. Çünkü satış fiyatları bir aylık geri geliyor. Ama sattığınız tutarı bankaya koyup bankada değerlendirmek daha cazip hale geldi diyebiliriz. Önümüzdeki dönemlerde daha sıkı para politikası uygulanacağı göz önünde bulundurulursa 2024 senesinin ilk ortasına kadar bu sıkışıklık devam edecek diyebiliriz."


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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araç satış fiyatlar
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