İkinci el satışlarında yeni dönem! '6 ay ve 6 bin km' şartı modifiye sektörünü vurdu

İkinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için, galerici gibi ikinci el ticaretiyle uğraşanlara yönelik '6 ay ve 6 bin kilometre' şartı getirilmişti. Buna göre 16 Ağustos'tan önce trafiğe tescili yapılan otomobil arazi taşıtlarının satışı 15 Eylül'den sonra 1 Temmuz 2023'e kadar yapılamayacak.

15 Eylül'den sonraysa denetimler artacak ve Ticaret Bakanlığı, aykırı işlemlere ceza uygulayacak.

Bu yaptırım araç alıp satan ticari kesimi kapsarken, vatandaşlar yaptırım dışında kalacak.

SIFIR ALIP YAPIYORLAR

Vatandaşın menfaatine olan ve ikinci el piyasasında fiyatların bir miktar gerilemesini sağlayan uygulamanın bazı sektörlerde problem yaratacağıyla ilgili kaygılar da artmış durumda.

Posta'da yer alan habere göre; düzenleme konusunda değerlendirmelerde bulunan avukat Hakan Harmankaya, "Uygulama sıfır araç alarak, araca katma değer sağlayıp tekrar aracı saran kişileri de olumsuz etkilemiş durumda" dedi.

'KATMA DEĞERLİ ÜRETİM VAR! MUAF TUTULMALI'

Hakan Harmankaya, şöyle devam etti:

"Bu araçlar ülkemizde bu işle uğraşan firmalarca, üreticilerden sıfır kilometre alınmakta ve nihai kullanıcının talebine göre, isteğe göre dizayn edilerek nihai tüketiciye satılmaktadır. Bir minibüs konforlu bir taşıt haline getirilmekte, aslında alıcı ikinci el bir araç değil, katma değer yaratılmış bir aracı edinmektedir. Bu tür araçların düzenlemeden muaf tutulması gerekir. Bu ise eksper raporuna dayalı olarak veya noter tespiti suretiyle yapılabilir"



