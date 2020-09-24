İkinci elde en çok satılan araçlar hangileri? Ağustos ayında en çok satılan ikinci el arabalar!

Vatandaşlar ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunun cevabını merak ederken bir yandan da INDICATA’nın ikinci el online pazar raporuna göre ağustos ayında en çok satılan ikinci el arabalar belli oldu. AA muhabirinin derlediği verilere göre ikinci elde son durum doğrultusunda 224 bin 523 araç satışı gerçekleşti. İkinci elde en çok satılan araçlar ile ilgili verilere bakıldığında satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre bakıldığında %52 artış yaşanırken geçtiğimiz ay göre ise %6 düşüş oldu. İkinci el online satışlarda binek araç payı %85 olurken hafif ticari araç payı ise %15 oldu. Peki, en çok satılan ikinci el araba hangisi? İkinci elde fiyatlar düşer mi? İşte tüm merak edilenler… EN ÇOK SATILAN İKİNCİ EL ARABA MARKASI Bu sene ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı ile ilgili verilere bakıldığında çok fazla tercih edilen marka 34 bin 781 satış ile Volkswagen oldu. En çok satan 2. el arabalar 2020 ağustos ayı online satış verilerine göre ikinci sırada 27.923 satışla Renault, üçüncü sırada ise 22.592 satış ile Ford yer alıyor.

En çok satılan ikinci el araçlar listesinin devamında ise 19.364 satışla Fiat, 13.717 satışla Opel, 12.286 satışla BMW, 11.876 satışla Mercedes-Benz, 11.832 satışla Hyundai, 10.089 satışla Peugeot ve 8.253 satışla Audi bulunuyor. Önceki ayla kıyaslandığı zaman satışları en fazla artıran markalar ise %2’lik bir artışla BMW ile Peugeot oldu. Audi ise bu yıl ilk kez ilk 10’luk sıralamada yerini aldı. En çok satan ikinci el araçlar konusunda tercih edilen modeller de merak ediliyor. EN ÇOK SATILAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ Online pazardaki verilere bakıldığında ağustos ayında ortalama satış hızı 30 gün oldu. En hızlı satılan marka Ford olurken en yavaş satılan marka ise Mercedes-Benz oldu. Geçtiğimiz ayki verilere göre ikinci el online pazarda en fazla tercih edilen 10 markanın en fazla satılan binek modelleriyle ilgili sıralamada da zirve aynı kaldı.

En çok satılan arabalar ikinci el araba modelleri arasında ilk sırada Volkswagen markasının 9.644 adet satış ile Passat modeli bulunuyor. Passat’ın arkasından ise 7.704 adet satışla Ford Focus ve 7.312 adet satış ile Renault Clio modelleri geliyor.