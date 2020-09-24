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İkinci elde en çok satılan araçlar hangileri? Ağustos ayında en çok satılan ikinci el arabalar!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 24.09.2020 12:37 | Son Güncelleme

Vatandaşlar arasında ikinci elde son durum merak edilirken ikinci el online pazarda 2020 senesi için ağustos ayında en fazla tercih edilen araç markaları belli oldu. Bir yandan ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunun cevabı da merak ediliyor. Peki, ikinci elde en çok satılan araçlar hangileri? İşte online pazarda ağustos ayında en çok satılan ikinci el arabalar!

İkinci elde en çok satılan araçlar hangileri? Ağustos ayında en çok satılan ikinci el arabalar!

Vatandaşlar ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunun cevabını merak ederken bir yandan da INDICATA’nın ikinci el online pazar raporuna göre ağustos ayında en çok satılan ikinci el arabalar belli oldu. AA muhabirinin derlediği verilere göre ikinci elde son durum doğrultusunda 224 bin 523 araç satışı gerçekleşti. İkinci elde en çok satılan araçlar ile ilgili verilere bakıldığında satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre bakıldığında %52 artış yaşanırken geçtiğimiz ay göre ise %6 düşüş oldu. İkinci el online satışlarda binek araç payı %85 olurken hafif ticari araç payı ise %15 oldu. Peki, en çok satılan ikinci el araba hangisi? İkinci elde fiyatlar düşer mi? İşte tüm merak edilenler…

İkinci elde en çok satılan araçlar hangileri? Ağustos ayında en çok satılan ikinci el arabalar!

EN ÇOK SATILAN İKİNCİ EL ARABA MARKASI

Bu sene ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı ile ilgili verilere bakıldığında çok fazla tercih edilen marka 34 bin 781 satış ile Volkswagen oldu. En çok satan 2. el arabalar 2020 ağustos ayı online satış verilerine göre ikinci sırada 27.923 satışla Renault, üçüncü sırada ise 22.592 satış ile Ford yer alıyor.

En çok satılan ikinci el araçlar listesinin devamında ise 19.364 satışla Fiat, 13.717 satışla Opel, 12.286 satışla BMW, 11.876 satışla Mercedes-Benz, 11.832 satışla Hyundai, 10.089 satışla Peugeot ve 8.253 satışla Audi bulunuyor. Önceki ayla kıyaslandığı zaman satışları en fazla artıran markalar ise %2’lik bir artışla BMW ile Peugeot oldu. Audi ise bu yıl ilk kez ilk 10’luk sıralamada yerini aldı. En çok satan ikinci el araçlar konusunda tercih edilen modeller de merak ediliyor.

EN ÇOK SATILAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

Online pazardaki verilere bakıldığında ağustos ayında ortalama satış hızı 30 gün oldu. En hızlı satılan marka Ford olurken en yavaş satılan marka ise Mercedes-Benz oldu. Geçtiğimiz ayki verilere göre ikinci el online pazarda en fazla tercih edilen 10 markanın en fazla satılan binek modelleriyle ilgili sıralamada da zirve aynı kaldı.
En çok satılan arabalar ikinci el araba modelleri arasında ilk sırada Volkswagen markasının 9.644 adet satış ile Passat modeli bulunuyor. Passat’ın arkasından ise 7.704 adet satışla Ford Focus ve 7.312 adet satış ile Renault Clio modelleri geliyor.

İkinci el araba fiyatları ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından merak edilirken diğer en çok satan araba modelleri sıralamasında 6.966 satışla Renault Megane, 6.598 satışla Opel Astra, 5.864 satışla Renault Fluence, 5.411 satışla Volkswagen Golf, 5.162 satışla Toyota Corolla, 5.086 satışla Volkswagen Polo ve 4.539 satışla BMW 3 serisi bulunuyor.

Yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük verinin birleşiminden meydana gelen iş zekası seti INDICATA, Türkiye’de ikinci el online araç pazarını tarıyor ve günlük olarak 450.000’den fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online ortamda vermiş oldukları ilanların verilerine dayanıyor. İkinci el araba satışı yapılan bireysel araç ilanlarının verileri yer almıyor. Aynı zamanda ikinci el online piyasasındaki bir aracın ilanı, internetten kaldırıldığı zaman ilan, “satış” olarak kategorilendiriliyor.

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