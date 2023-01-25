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İkinci ele nur yağdı! Tarihi zirve görüldü: Her bir sıfır otomobile karşılık 11 ikinci el araba...

25.01.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobildeki bulunurluk sorunu ve fiyat artışları vatandaşın talebini ikinci el arabalara kaydırdı. Ancak ikinci el otomobil fiyatları da alıp başını gitmiş durumda. 2022 yılında satılan ikinci el araçların çoğunluğunu 21 yaş ve üzeri modeller oluşturdu. Geçtiğimiz yıl toplamda 6,4 milyon adet araç el değiştirirken sektörde ikinci tarihi zirve görüldü.

İkinci ele nur yağdı! Tarihi zirve görüldü: Her bir sıfır otomobile karşılık 11 ikinci el araba...

Sıfır otomobilde pandemi sonrası yaşanan sorunlar henüz çözülemezken enerjide yaşanan sorunlar da sektörde yeni sorunların kapısını açtı. Yurt içinde ise bulunurluk sorununun yanında enflasyon ve kur kaynaklı fiyat artışları devam ediyor. Tüm bu nedenlerle 2023'ün ilk ayında sıfır otomobil fiyatları yüzde 6'dan fazla yükseldi. 2023 model otomobillerin girişi henüz gerçekleşmedi. Bu yüzden 2023’te yeni model zamları hala gelmedi. Ancak yeni modellerin piyasaya giriş yapmasıyla birlikte zam oranlarının yüzde 20 seviyelerini bulması bekleniyor.

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1000 KİŞİDEN 6'SI YENİ ARAÇ ALABİLİYOR

Otomotiv Üreticileri Derneği (ACEA) verilerine göre, Türkiye'de her 1000 kişiden sadece 6'sının yeni otomobil alabildiği kaydedildi. Sıfır araç tarafında durum böyleyken ikinci el araçlara yönelen vatandaşlar ise daha büyük bir şokla karşılaştı. Bulunurluk sorunundan dolayı ikinci el araba fiyatlarının sıfırları bile solladığı görüldü.

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İKİNCİ ELDE 21 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLARA RAĞBET

Türkiye'de 2022 yılında 6,4 milyon otomobil el değiştirdi. EBD Danışmanlık'tan elde edilen verilere göre, satılan ikinci el otomobillerden yüzde 59'unu 10 yaş ve üzeri araçlar oluşturdu. Yüzde 40'ı 16 yaş ve üzeri olurken, 21 yaş ve üzerinde ise oran yüzde 30 oldu.

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HER SIFIR ARACA KARŞILIK 11 İKİNCİ EL ARABA SATILDI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, "Yüzde 6,3 büyüyerek 6,4 milyon adete dayanan 2. el otomobil pazarı, 2022 yılında ikinci tarihi zirvesini yaptı. Satılan her sıfır otomobile karşılık 11 adet ikinci el otomobil satıldı. Satılan otomobillerin yüzde 60'ı ise 10 yaş ve üzerinde" bilgisini paylaştı.

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ikinci el araba sıfır otomobil

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