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İlk yerli otomobil TOGG'un fabrika temeli Bursa'da atılıyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.07.2020 19:07 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende açıklamalarda bulunuyor.

İlk yerli otomobil TOGG'un fabrika temeli Bursa'da atılıyor

Türkiye’nin Otomobili'nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri inşaatı için tören düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Askeri Hara bölgesine yapılacak fabrikanın temel atma töreni için bölgeye geldi.

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi veTeknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende açıklamalarda bulunuyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böle bir hamleye girişmesi içimizdeki bazı çevrelerin kabusu haline geldi. Ülkemizin büyümesinden güçlenmesinden rahatsızlık duyanlar hemen yoğun bir karalama kampanyasına başladı. Otomobilin kaputu da farı da var manşetleriyle kendi aşağılık komplekslerini ortaya koydular. Tüm çabalarına rağmen projede hiçbir kusur bulamadılar.

Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi.

BAKAN VARANK'TAN AÇIKLAMA

Sanayi veTeknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Çevre dostu akıllı otomobilimiz, yine çevre dostu akıllı bir tesisten yollara çıkacak.

Türkiye'nin Otomobili projesi bir araba üretmenin çok ötesinde bir proje. Yenilikçi projeler için büyük paralara gerek yok. Entelektüel sermayeniz güçlüyse kapılar açılıyor.

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