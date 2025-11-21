İndirimli sıfır otomobil almak isteyenler için tarih verdi!

Otomobil markaları yıl sonuna doğru kampanyalarını da başlatılıyor. Sıfır araba almak isteyenler ise en uygun zamanı kovalıyr. Araç almak için fırsat kollayanlar için ise Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, tavsiye verdi.

ARAÇ SATIŞLARI HIZLANDI!

Yıldırım, yıl sonunda araçlarda yüzde 5 oranında düşüş yaşandığını belirterek, "Kasım ve aralık ayları araç almanın tam zamanı" sözlerini kullandı. Vatandaşların araçlarını artık yatırım olarak değil ihtiyaçtan dolayı aldığını belirten Yıldırım, cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:

"Çok şükür satış problemimiz yok. Araç piyasası 500 bin ile 1 milyon arasında bulunan araçların satışı hızlı gerçekleşiyor. Yüksek seğmen araçlar biraz daha ağır satılıyor. Şu an da bütçeye göre araçlar satıyoruz. İhtiyacı olan araç alıyor. İhtiyacı olmayanlar araç bakmıyor. Vatandaşlar yıl olarak kasım ve aralık ayında araç alabilirler. Sıfır araçlarda kampanyalar olduğu için ikinci el araçlara da yansıması oluyor. Kasım ve aralık ayı tam araç alma zamanıdır. Sıfır araçlarda kampanya olduğu zaman bu ikinci ele de yansıyor. İhtiyacı olan aracını alabilir. Eskiden vatandaş aracı yatırım amacıyla alıyordu fakat şimdi, ihtiyaçtan dolayı alıyorlar. Araç alacaklar her zaman kurumsal yerlerden alsınlar. Dışarıdan araç alan arkadaşlarımız, her türlü şeyle karşılaşabilir ama kurumsaldan aldığı zaman muhatap olduğu kişiler önemli oluyor. Yıl sonlarında araçlarda yüzde 5 civarında bir indirim oluyor. İşlerimiz çok şükür iyi. 2024-2025 yıllarında işlerimiz iyi geçti, 2026 yılında da iyi geçeceğini umuyorum"

Kaynak: İHA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır