İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Ahmet Yüce sözünü yine tuttu, Skoda çalışanlarının bu yıl da yüzü güldü

2026 yılıyla birlikte milyonlarca çalışan maaşlarına yapılacak zam oranlarına kilitlenirken; bazı firmalar da ikramiye ve prim ödülleriyle çalışanlarını sevindirdi. Söz konusu ikramiyeler içinde ise bu yıl da Skoda dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda işçilerine dağıttığı ikramiyelerle haber olan Skoda tüm gözler Yüce Auto'nun sahibi Ahmet Yüce'ye çevrilmişti.

ÇALIŞANLARA 29 MAAŞ İKRAMİYE DAĞITMIŞTI

Ekonomim'de yer alan habere göre; son iki yılda çalışanlarına 25 ve 29 maaş ikramiye dağıtmasıyla haberlere konu olan ve büyük taktir toplayan otomotiv devi Skoda'nın Türkiye distribütörü Ahmet Yüce, bu yıl da geleneği bozmadı.

İKRAMİYE GELENEĞİNİ BU YIL DA BOZMADI

2025 yılında otomotiv şirketlerinin satış rakamları düşmesine rağmen başarılı bir performans sergileyen çalışanlarını ödüllendiren Yüce, ikramiye geleneğini yine bozmadı.

TÜM ÇALIŞANLARA ÖDEME YAPILDI

Skoda Türkiye bünyesinde yer alan tüm çalışanlara ikramiye ödemesi yapıldığı öğrenilirken, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu kez kaç maaş tutarında ikramiye ödemesi yapıldığı ise bilinmiyor.

ÖMÜR BOYU İKRAMİYE ÖDEME SÖZÜ VERMİŞTİ

Yüce, geçtiğimiz yılın ilk aylarında verdiği bir röportajında ödediği ikramiyeler ile gündem olmak istemediğini belirtmiş ve bundan sonra vereceği ikramiye tutarlarını gizli tutacağını açıklamıştı.

Yakaladıkları başarıyı çalışanlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Yüce, "Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.