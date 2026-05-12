150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Hayvancılık sektörünün son yıllardaki en büyük sorunlarından biri çoban bulunamamasıydı. Maaşlar için 150 bin TL rakamları konuşuluyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın projesiyle Afganistan'dan çoban getirildi. Türkiye'de ilk kez uygulanan projede Afgan çobanlar asgari ücretle işe başladı.

Erzincan’da hayvancılık sektöründe yaşanan çoban sorununa çözüm amacıyla Afganistan’dan getirilen çobanlar, asgari ücret karşılığında işletmelerde çalışmaya başladı.

150 BİN TL MAAŞLAR KONUŞULUYORDU

Kentte küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerin uzun süredir çoban bulmakta güçlük yaşadığı, son yıllarda aylık 70 bin lira ile 150 bin lira arasında değişen ücretlerin ise üreticileri ekonomik açıdan zorladığı belirtildi.

AFGANİSTAN'DAN ÇOBAN GETİRİLDİ

Sorunun çözümü için Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer’in girişimleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü süreç kapsamında Afganistan’dan iş gücü temin edildi.

Uygulama kapsamında Erzincan’a gelen Afganistan uyruklu Muhammed Omar, İŞKUR üzerinden sigorta işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürü sahibi Serhat Elçi ile sözleşme imzalayarak görevine başladı.

ÇÖZÜM SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Üreticiler, yüksek maliyetler nedeniyle uzun süredir çoban bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, uygulamanın sektördeki iş gücü sorununa çözüm olmasını beklediklerini dile getirdi.

DİĞER İLLERDE DE UYGULANABİLİR

Hayvancılık sektöründe dikkat çeken uygulamanın ilerleyen süreçte farklı illerde de yaygınlaşabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

