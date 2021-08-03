İşte güncel Audi fiyatları! Audi A ve Q serisi kaç lira?

Covid-19 salgını tüm sektörleri etkilediği gibi otomotiv sektörünü de olumsuz anlamda etkiledi. 2021 yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte otomobil firmaları fiyatlarını güncellemeye başladılar. Covid-19 nedeniyle oluşan krize rağmen ellerindeki stokları bitirmeye çalışan otomobil markalarından biri de Audi. Audi otomobil almayı düşünenler haberimizin içeriğinde Audi’nin A ve Q serisinin özelliklerini ve fiyatlarını bulabilirler.

AUDİ YENİ A3 SERİSİ ÖZELLİKLERİ VE GÜNCEL FİYATLARI NEDİR?

Audi Yeni A3 Advanced ve S Line paketleriyle satışa sunuluyor. Her açıdan kullanıcının beklentilerini karşılayan bir ürün olan Audi Yeni A3’ün bagaj hacmi 380 L olarak tasarlanmıştır.

Audi Yeni A3’ün teknik özellikleri incelendiğinde 110 hp güç ve 200Nm tork üreten 1.0 30 TFSI ve 150 hp güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 35 TFSI motor alternatifleriyle satışa sunulduğu görülüyor.

Audi, Yeni A3 sürümlerinin tümünde S Tronic 7 ileri çift kavramalı şanjıman kullanıyor. Audi Yeni A3 30 TFSI maksimum 204 km/s kadar çıkıyor. 0-100 km 10.6 saniyede hızlanıyor. Bir başka Audi Yeni A3 sürümü olan 35 TFSI ise en yüksek 224 km/s’ye kadar çıkıyor ve 0-100 km 8.4 saniyede hızlanıyor.

Audi Yeni A3 30 TFSI şehir içinde 5.2-5.1L, şehir dışı 4.1-3.9L, ortalama 4.5-4.3L yakıt tüketiyor. Audi Yeni A3 35 TFSI’nın yakıt tüketimi ise şehir içi 6.1-5.9L, şehir dışı 4.4-4.1L, ortalama 5.0-4.8L olduğu dikkat çekiyor.

İŞTE AUDİ YENİ A3 GÜNCEL FİYATLARI

Audi Yeni A3 Sedan 30 Turbo FSI 110 Hp Advanced S tronic - 495.589

Audi Yeni A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 Hp Advanced S tronic - 517.509

Audi Yeni A3 Sedan 30 Turbo FSI 110 Hp S Line S tronic - 531.697

Audi Yeni A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 Hp S Line S tronic - 553.617

Audi Yeni A3 Sportback 30 Turbo FSI 110 Hp Advanced S tronic - 464.578

Audi Yeni A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 Hp Advanced S tronic - 486.499

Audi Yeni A3 Sportback 30 Turbo FSI 110 Hp S Line S tronic - 500.899

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 Hp S Line S tronic - 522.819

AUDİ A4 ÖZELLİKLERİ VE GÜNCEL FİYATI NEDİR?

Audi A4 bagaj hacmi 464 L ile 495 L arasında değişir. Audi A4 Avant bagaj hacmi 495 L hacme sahiptir.

Audi A4’ün hem benzinli hem de dizel modellerini tercih edebilirsiniz. Audi A4, 204 PS güç ve 400 Nm tork üreten 2.0L dizel ve 265 PS güç ve 370 Nm tork üreten 2.0L turbo benzinli motor alternatifli modelleriyle göz dolduruyor.

Audi A4 dizel modeli 210 km/s ye kadar çıkıyor. 0-100 km hızlanması sadece 7.4 saniye. Audi A4 benzinli modeli olan Quattro ise 250 km/s kadar çıkarken 0-100 km hızlanması 5.5 saniye.

Aracın dizel modeli olan A4 40 TDI şehir içinde 5.5-5.3L, şehir dışında 4.3-4.0L, ortalama 4.8-4.5L yakıt tüketiyor. Benzinli model A4 45 TFSI ise şehir içinde 9.2-9.1L, şehir dışında 5.9-5.7L, ortalama 7.1-6.9L yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.

Audi A4 güncel fiyatları aracın özeliklerine göre 817. 429 tl ile 988.470 tl arasında değişiyor.

Audi A5 Sportback, Cabrio ve Coupe Farklı Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Audi A5 Sportback, Cabrio ve Coupe modelleriyle ön plana çıkıyor. Araçların bagaj hacimleri Cabrio 370 L, Cuoe 450 L, Sportback 465 L.

Audi A5’in hem dizel hem de benzinli alternatifleri bulunuyor. Dizel araç 204 hp güç ve 400Nm tork üretiyor. Benzinli model ise 265 hp güç ve 370 Nm tork üretiyor. Hem benzinli hem de dizel araçlarda 4 tekerlekten çekiş sistemi bulunur. Bunun yanı sıra tüm sürümlerde Stronic çift kavramalı yarı şanzımanlı otomatik şanzıman mevcuttur.

Audi A5’in fiyatları 920.915 ile 1.072.545 arasında değişiyor.

Audi Q Serisinin Dikkat Çeken Şıklığı ve Fonksiyonel Özellikleri Ön Planda

Audi Q serisi, Q2,Q3,Q5,Q7 ve Q8’den oluşuyor. Her biri farklı özellikler taşıyan Q serisinin bagaj hacmi 405 L ile 410L arasında değişiyor. Q serisinin hızı 240 km/s kadar çıkıyor. Oldukça konforlu olan Q serisi benzin ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunuluyor. Bunun yanında Q serisi araçlar arasında yarı hibrid motor seçenekleri de bulunuyor. Audi Q serisinde Konfor, Teknoloji ve Türkiye paketi adı verilen paketler yer alıyor.

Konfor paketi, Leatherette deri döşeme, alüminyum iç görünüm, ambiyans aydınlatma paketi ve ön koltuk ısıtmasından oluşuyor.

Q serisi teknoloji paketinde ise Audi akıllı telefon arayüzü, AUX girişi, 10 GB müzik belleği, 8 hoparlör ve Audi sanal kokpit plus yer alıyor.

Markanın Türkiye paketi konfor açısından oldukça zengin bir paket olarak öne çıkıyor. Paket içerisinde elektrikli ayarlanabilir, katlanabilir ve ısıtmalı aynalardan panoramik cam tavandan elektrikli açılır kapanır bagaj kapağına kapağına kadar konforlu seyahat imkanı sunan birçok özellik yer alıyor.

Q serisinin fiyatları modellerin özelliklerine göre 536. 200 ile 2.169.234 tl arasında değişiyor.



