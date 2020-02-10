FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İşte KKTC'nin yerli otomobili Günsel

İşte KKTC'nin yerli otomobili Günsel

OTOMOTİV HABERLERİ  | 10.02.2020 14:54 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yerli ve milli arabası Günsel, Türk mühendisleri tarafından tasarlandı. Prototip üretimi tamamlanarak 20 Şubat’ta ilk modeli B9’un tanıtımı yapılacak aracın üretim sürecinde kullanılacak parçaları için 28 ülkeden 800 tedarikçi ile iş birliği yapıldı.

İşte KKTC'nin yerli otomobili Günsel

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, kendi projesi olan Günsel'in ARGE çalışmalarının da başkanlığını yürüttü. Üretimden kalite kontrol süreçlerine 109 mühendis tarafından, 1.2 milyon saat emek harcanarak üretim aşamasına gelen ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kurulan Günsel için 28 ülkeden 800 firma ile işbirliği protokolü imzalandı.

Yüksek güvenlikli, özgün, verimli ve ileri düzey teknolojiye sahip 10 bin parçanın bir araya getirilmesiyle oluşturulan Günsel’in geliştirme sürecinde otomotiv sektörünün öncü yerli ve yabancı tedarikçileri ile iş birliği anlaşmaları yapıldı. 2021’de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor” açıklaması yapıldı.

“ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

28 ülkeden 800 tedarikçi firma ile yapılan iş birliği anlaşmaları hakkında açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Türkiye otomobil sanayi için imzalanan anlaşmaların oldukça önemli bir adım olduğunu belirterek, Günsel’in seri üretime başlaması ile birlikte ülke ekonomisine ve istihdamına ciddi bir katkı sağlanacağını belirterek küresel elektrikli araba sektöründe de önemli bir yere sahip olunacağının altını çizdi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Dünya’da birçok otomotiv devinin bulunduğunu, ancak hiçbirinin tüm parçalarını sadece kendi ülkelerinde üretemediklerini, otomobil parçalarını üreten son derece büyük şirketler olduğunu belirterek, amaçlarının üretim maliyeti açısından Günsel’de kullanılacak parçaların birçoğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye’mizde üretilmesini sağlamak olduğunu söyledi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yerli ve yabancı firmalarla iş birliğine gidilerek hem bize özgün araçları üretmek hem de ülkemizde bir tedarikçi sektörünün oluşmasını sağlamak istiyoruz. Tüm parçaların sadece ülkemizde üretilmesi şu an mümkün görünmüyor. Bu nedenle Türkiye’mizdeki tedarikçi firmalarla da iş birliği yaparak, bu firmaların tecrübelerinden de faydalanarak bir sinerji yaratmak istiyoruz” dedi.

GÜNSEL B9 20 ŞUBAT’TA TANITILIYOR

Firmaların tecrübelerinin birleştirilerek kapsamlı bir sinerji çalışması ile uluslararası çevre normlarına uygun, güvenlik, hafiflik, yakıt tasarrufu ve kompozit malzeme kullanımı ile Günsel’in üretildiğini anlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Elektrikli araç üretimini yerlileştirme stratejisi ile yola çıkarak, 2021'de seri üretimle satışa sunulması planlanan Günsel’in parçalarını yerli ve uluslararası tedarikçi firmalar üretecek. Bu önemli anlaşmaların ülkemiz ve şirketlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu. 2016 yılında model tanıtımı yapılarak prototip üretimi tamamlanan Günsel’in ilk modeli B9’un tanıtımı, 20 Şubat 2020 Perşembe günü, saat 19.00’da Elexus Otel’de düzenlenecek organizasyonla yapılacak.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
PARTNER Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız... Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız...
Otomotivde ocak ayının liderleri belli olduOtomotivde ocak ayının liderleri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yerli otomobil,

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

Ücretsiz verilen o hizmet son bulabilir

Ücretsiz verilen o hizmet son bulabilir

Yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlayacak!

Yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlayacak!

Ücretler yeniden düzenlendi

Ücretler yeniden düzenlendi

Kasım ayı işsizlik rakamları açkılandı

Kasım ayı işsizlik rakamları açkılandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yakıt maliyetini yüzde 80 azaltıyor!

Yakıt maliyetini yüzde 80 azaltıyor!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

Fiyatlar uçtu! Vatandaş oraya koştu

Fiyatlar uçtu! Vatandaş oraya koştu

Okuyucu Yorumları 19 yorum
yavru vatan anavatan dan önce bu işi yapacak mı?
Inşallah ama bakalım olacak mı? Aracın tasarımına bakınca arka Volvo, ön taraf ise Seat çizgilerini birebir taşıyor. Gerçi yapsınlar da tasarım çalıntı olsun ona da razıyız.
28 ülkeden 800 tedarikçi yerli olan kısmı neresi???
farlar audi den transver heralde
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomotivde ocak ayının liderleri belli oldu

Otomotivde ocak ayının liderleri belli oldu

Oyak Renault, otomobil üretimindeki liderliğini korudu

Oyak Renault, otomobil üretimindeki liderliğini korudu

Audi hatalı hava yastıkları nedeniyle 107 bin aracını geri çağırıyor

Otomotiv devi 107 bin aracını geri çağırıyor

AB’de dizel otomobil piyasası küçülüyor

AB’de dizel otomobil piyasası küçülüyor

Vergisi düşük sıfır otomobiller daha çok tercih edildi

En çok onlar tercih edildi

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyat artışının sürmesi bekleniyor

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.