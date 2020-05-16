İşte salgın sürecinde değeri en çok artan ikinci el araçlar

Koronavirüs salgını, küresel çapta otomotiv üretimini ve pazarı olumsuz etkiledi. Türkiye’de ise özellikle yılın ilk aylarında sıfır otomobil tedarikinde yaşanan sıkıntılar, pandemi süreciyle daha da uzadı. 2019 yılının Aralık ayından 2020’nin Nisan ayına kadar olan dönemde, tüketici yeniden ikinci ele yönelirken, ikinci el fiyatları artmaya devam etti. Bu kapsamda, otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Aralık-Nisan dönemine ait kapsamlı bir ikinci el analizi çıkardı. Cardata verilerine göre; Aralık-Nisan döneminde, fiyatı en çok artan ikinci el otomobil yüzde 24,07 ile 2016 model Honda Civic 1.6 i-VTEC Eco oldu. 2015 model yılı Ford Focus 1.5 TDCI, yüzde 23,75 fiyat artışıyla ikinci sırada gelirken, ikinci el değeri yüzde 22,22 artan 2015 model Dacia Duster 1.5 DCI 4x4 üçüncü sırada yer aldı. Bu modelleri, yüzde 21,96 fiyat artışıyla BMW 520d ve yüzde 21,22 artışla Hyundai i20 1.4 MPI takip etti.

EN ÇOK SATAN İKİNCİ ELLERİ FİYATI ORTALAMA YÜZDE 12,33 ARTTI



Aynı dönemde, Türkiye pazarında en çok satan ikinci el araçların fiyat artışlarına bakıldığında ise, dört ayda ortalama yüzde 12,33’lük artış yaşanması dikkatleri çekti. Cardata verilerine göre, Aralık-Nisan döneminde, ülkemizde en çok satan ilk 3 model 2015 model Volkswagen Passat, 2017 model Fiat Egea ve 2016 model Volkswagen Passat oldu. Bu dönemde, 2015 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT’nin fiyatı yüzde 11,87 oranında arttı. 2017 model Fiat Egea 1.3 MultiJet’te bu artış yüzde 10,18 olarak gerçekleşirken, 2016 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT yüzde 11,03 oranında fiyat artışı yaşadı. En çok satan ilk 10 ikinci el otomobiller içerisinde fiyatı en çok yükselen modellere bakıldığında ise, yüzde 16,04 ile 2015 model Ford Focus 1.6 TDCI başı çekti. Bu modeli sırasıyla yüzde 15,14 fiyat artışıyla 2016 model yılına ait Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT ve yüzde 14,82 fiyat artışıyla 2017 model Renault Megane 1,5 DCI takip etti.